Кто будет на выставке в Питере

Устроители опубликовали предварительный список участников Международной выставки рыбной индустрии, морепродуктов, которая пройдет с 27 по 29 сентября в Санкт-Петербурге.

Предварительный список участников Seafood Expo Russia 2023 г. размещен на сайте мероприятия. Здесь можно узнать, в какой сфере работает экспонент (промысел, рыбопереработка, аквакультура, производство оборудования и т.д.), из какой страны компания, в каком павильоне и под каким номером ее стенд.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий традиционно пройдут в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Выставка и форум ежегодно собирают не только крупнейшие компании рыбной промышленности, но и предприятия, от работы которых напрямую зависит рыбная отрасль, сообщает корреспондент Fishnews.

В этом году выставочный оператор Expo Solutions Group обещает сделать особый акцент на производстве оборудования, судостроении и судоремонте.

Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews