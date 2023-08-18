Минприроды разрабатывает нормативную базу к закону о РОП

Опубликованы четыре проекта постановлений правительства, регулирующих применение нового закона о расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) товаров и упаковки.

Новый закон налагает ответственность за утилизацию упаковки на ее производителей и утилизаторов. Сейчас Минприроды разместило на портале regulation.gov.ru проект постановления с обновленным перечнем товаров и упаковки, отходы от использования которых производитель или импортер обязаны утилизировать. Также документ содержит обновленные нормативы утилизации отходов.

«Обновление перечня связано с несколькими причинами, среди которых — расширение списка товаров или упаковки с похожими свойствами. Важно, что количество групп товаров осталось прежним, при этом детализировано, какие именно товары необходимо утилизировать после утраты ими потребительских свойств», — сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Кроме того, министерство опубликовало проект постановления правительства, которое определяет порядок ведения реестра утилизаторов. А также проект правил проведения выездной оценки утилизаторов, желающих участвовать в расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки.

Еще один проект постановления устанавливает порядок и форму представления электронной отчетности, которую утилизаторы обязаны сдавать ежеквартально.

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