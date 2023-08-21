Байкальскую рыбу вносят в генетическую «картотеку»

Ученые продолжают молекулярно-генетические исследования ихтиофауны Байкала, очередные работы прошли на рыбоводных предприятиях Бурятии. Объектами стали как эндемики и ценные виды — омуль, сиг, хариус, осетр, так и более распространенные — плотва, окунь, елец.

Исследования выполняют специалисты Тюменского и Байкальского филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Тюменского филиала, ученые оценили эпизоотическое благополучие на рыбоводных предприятиях и собрали материал для диагностики эндопаразитозов, бактериальных и вирусных заболеваний рыб.

Уникальные работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» уже восемь лет. Важным направлением остается пополнение базы генетических данных байкальских рыб, отметили в филиале. Создание подобных банков позволяет решать задачи генетического мониторинга ихтиофауны, исследовать структуру популяций рыб на генном уровне, также коллекция дает понимание эволюционных процессов.

Результаты исследований важны для рационального использования промысловых запасов, корректировки воспроизводства и сохранения водного биоразнообразия, подчеркнули специалисты.

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