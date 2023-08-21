Рыбоводные акватории в прибрежье Черного моря оказались востребованы

Торги по рыбоводным участкам в Черном море у побережья Краснодарского края прошли в Ростове-на-Дону. По ряду лотов итоговые цены превзошли стартовые в 10-15 раз.

Напомним, торги организовало Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства. В общей сложности разыгрывалось 14 прибрежных акваторий площадью от 1 до 155 га вблизи Геленджика и Сочи, а также в Туапсинском районе. Рыбоводные участки предлагались по стартовым ценам от 12,3 тыс. до 1,93 млн рублей.

В итоге определились победители по 12 РВУ, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол аукциона.

По ряду объектов итоговая цена многократно превзошла начальную. Так, за два участка предложили более чем по 30 млн рублей, еще один был реализован за 12 млн рублей. Кроме того, два РВУ ушли с молотка за 7,8 млн и 7,6 млн рублей соответственно, еще два — более чем за 5 млн рублей каждый.

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