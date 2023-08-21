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Специалисты Биологического университета ТГУ и аквалангисты клуба «СКАТ». Фото предоставлено учеными университета

Специалисты ТГУ занялись пластиком в Японском море

Биологи Томского государственного университета впервые в России исследуют загрязнение экосистем Японского моря микро- и макропластиком. Ученые проверяют гидробионтов, донные отложения, а также мусор на берегу.

В рамках совместной экспедиции с университетским клубом аквалангистов «СКАТ» ученые взяли пробы донных отложений и живых организмов в районе поселка Славянка и на острове Сибирякова в заливе Петра Великого. Кроме того, специалисты отработали методику оценки загрязнения пляжей морским пластиковым мусором по международной методике, принятой Конвенцией по защите морской среды. Исследования проводятся при поддержке федеральной программы «Приоритет 2030».

«В этом проекте мы решаем две задачи. Одна заключается в создании технологических решений для очистки природных сред от загрязнителей техногенного происхождения – нефти и пластикового мусора, — рассказал директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев. — Вторая цель проекта — разработка методик и новых способов пробоподготовки природных образцов для количественного анализа макро- и микропластика».

Особое внимание уделят морским водным объектам. Как отметил глава института, с одной стороны, морские экосистемы России малоизучены на предмет загрязнения микропластиком, с другой — большое количество загрязнителей транспортируется в моря вместе с речными водами и морскими течениями. Поэтому пластиковый мусор есть даже в самых безлюдных и труднодоступных местах.

«Японское море было выбрано для обследования не случайно, — подчеркнул Данил Воробьев. — Пока это «белое пятно» на карте, поскольку с российской стороны исследования там не проводились. Безусловно, работа на таком водном объекте имеет свою специфику, ведь отбор большого количества проб проводится на глубине. Благодаря тому, что в ТГУ есть клуб аквалангистов «СКАТ», мы можем выполнять такие задачи».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе университета, в качестве первого объекта исследования выбраны морские ежи — как наиболее типичные и распространенные представители местной фауны и важное звено пищевой цепочки. Ежи питаются водорослями, морскими огурцами, мидиями, звездами и губками. Вместе с тем они сами входят в рацион человека, поэтому важно установить, насколько активно этот представитель фауны аккумулирует микропластик.

Ученые также провели обследование прибрежных зон и пляжей по международной методике. Предварительные данные показали высокий уровень загрязнения. Наиболее часто встречались фрагменты рыболовных сетей и пенопласт, который используется для изготовления буев и наплавов, а также пластиковая тара из-под напитков. Обнаруженный мусор родом не только из РФ, но и принесеный ветрами и течениями из Японии, Кореи, Китая.

«Это были первые рекогносцировочные исследования, в дальнейшем планируется мониторинг экосистем Японского моря с участием представителей «СКАТа» и студентов Биологического института ТГУ, — добавил Данил Воробьев. — Ранее наши студенты с кафедр ихтиологии и гидробиологии, зоологии беспозвоночных регулярно проходили производственную практику на морях. Сейчас мы видим, что есть большой интерес, и мы намерены возродить эту традицию».

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Fishnews

  • Специалисты Биологического университета ТГУ и аквалангисты клуба «СКАТ». Фото предоставлено учеными университета
  • Морские ежи. Фото предоставлено учеными ТГУ
  • Ученые также провели обследование прибрежных зон и пляжей по международной методике. Фото предоставлено специалистами ТГУ
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