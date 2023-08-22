Рефвагоны включили в программу льготного лизинга

Расширен перечень техники, передаваемой сельхозпроизводителям по договорам льготного лизинга. В список включены, в частности, железнодорожные вагоны.

Параметры программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники, машин и оборудования будут расширены в соответствии с постановлением правительства от 10 августа 2023 г. № 1312.

Так, увеличивается перечень техники, передаваемой по договорам льготного лизинга. Как Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь в список включены автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы, а также вагоны-рефрижераторы и контейнеры-рефрижераторы.

Это позволит увеличить объемы перевозоксельхозпродукции и будет способствовать стабильному обеспечению граждан продуктами питания, отметили в пресс-службе правительства.

Кроме того, постановлением предусмотрена возможность реструктуризации лизинговых платежей. Таким образом планируется снизить финансовую нагрузку на аграриев, что в свою очередь будет способствовать увеличению объемов производства и развитию инфраструктуры агропромышленного комплекса.

«Рассчитываем, что эти меры будут востребованы не только агропромышленным комплексом, но и производителями сельскохозяйственной техники, машин и оборудования», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 21 августа.

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