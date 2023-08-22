Новый промышленный холодильник открылся во Владивостоке

В столице Приморья начал работать новый низкотемпературный складской комплекс емкостью более 10 тыс. тонн. Его владелец — компания «Байс-Холод» — рассчитывает в первую очередь на заказы от рыбаков.

Торжественная церемония открытия низкотемпературного складского комплекса класса «А» состоялась во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews. Площадь склада, расположенного в районе станции Весенней, — 7,5 тыс. кв. м.

Здесь одновременно можно разместить на хранение 10,7 тыс. паллет с продукцией, то есть более 10 тыс. тонн. Комплекс состоит из 18 камер различных размеров, в каждой предусмотрен автономный температурный режим в диапазоне от –30 до +5°C. Часть комплекса — просторная зона приемки / выдачи товара.

Больше подробностей о характеристиках складского комплекса, о спектре предоставляемых услуг, а также о группе компаний «Байс-ДВ» можно узнать из интервью с ее генеральным директором Андреем Шкляевым на сайте Fishnews.

«Три года назад мы зарегистрировались как резидент свободного порта Владивосток и начали реализацию давно задуманного проекта. За эти три года мы столкнулись с большим количеством сложностей, но все их успешно преодолели. И сегодня мы открываем складской комплекс, которому по своим возможностям нет аналогов на Дальнем Востоке», — рассказал Андрей Шкляев на церемонии открытия.

«Этот комплекс решает три важных задачи, стоящих перед Приморским краем. Прежде всего, он подтверждает инвестиционную привлекательность края — то, что здесь есть инструменты, позволяющие инвесторам эффективно вкладывать свои средства и получать дивиденды. Вторая задача — развитие транспортно-логистического комплекса нашего региона. Наконец, третья задача — это создание 70 новых рабочих мест», — отметил гендиректор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» Андрей Шевченко.

Этот холодильник — результат огромной работы команды профессионалов, обратила внимание представитель Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Светлана Горбачева. «Несмотря на все сложности при реализации проекта, в результате мы видим прекрасный складской комплекс, который позволит обеспечивать качественное хранение продукции с дальнейшей транспортировкой и реализацией», — подчеркнула она.

По словам заместителя генерального директора «Байс-ДВ» Олега Захаркина, ориентировочно 29 августа ожидается прибытие во Владивосток первой партии рыбопродукции для нового склада — 700 тонн лосося с западного побережья Камчатки. «Мы заберем ее из порта и разместим на ответственное хранение. В начале сентября мы принимаем еще 1 тыс. тонн лосося. Кроме того, сейчас в процессе обсуждения — еще 4,5 тыс. тонн», — сообщил Олег Захаркин.

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