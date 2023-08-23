Камчатский пользователь отстоял РВУ в арбитраже

Нулевая отчетность о реализации продукции сама по себе не доказывает, что пользователь рыбоводного участка не ведет профильную деятельность. К такому выводу пришел арбитраж в тяжбе между Северо-Восточным теруправлением Росрыболовства и аквакультурной компанией.

СВТУ обратилось в арбитражный суд с иском о расторжении договора пользования рыбоводным участком в Елизовском районе Камчатского края. Свои требования теруправление основывало на предоставленной пользователем отчетности, согласно которой компания в 2021-2022 гг. не производила реализацию рыбопродукции.

В СВТУ сделали вывод о том, что пользователь в течение двух лет не осуществлял профильную деятельность, что является основанием для расторжения договора, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы дела.

Ответчик в свою защиту заявил, что занимается профильной деятельностью. В частности, ведет работы по рыбоводно-биологическому обоснованию для строительства рыбоводного завода; производит инженерные изыскания и проектные работы; разрабатывает технические условия для подключения и выделения мощностей для завода по разведению лососевых. Запланирована совместная работа с ВНИРО и Главрыбводом, а также заключен договор на охрану рыбоводного участка. В подтверждение своих слов пользователь предоставил пакет документов.

Суд решил, что СВТУ, ссылаясь на формальное нарушение условий договора, не представило доказательств существенного нарушения в виде неполучения доходов, возможного несения дополнительных расходов или наступления других последствий.

С позицией краевого суда согласились арбитражи апелляционной и кассационной инстанций. Со стороны теруправления не представлено «надлежащих доказательств, безусловно подтверждающих факт неосуществления соответствующей деятельности пользователем на спорном рыбоводном участке в течение двухлетнего периода», отметил кассационный суд. Постановление суда третьей инстанции вступило в законную силу.

Напомним, что схожая тяжба в отношении форелевого хозяйства рассматривалась в арбитражах Карелии, Санкт-Петербурга и Ленобласти.

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