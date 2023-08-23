Плату за морские навигационные пособия будут рассчитывать по формуле

Правительство утвердило правила для определения размера вознаграждения за предоставление права на использование морских навигационных пособий.

В феврале был принят закон о поправках в федеральный закон «О навигационной деятельности» — там появится понятие морских навигационных пособий, издаваемых для мореплавателей.

Теперь постановлением правительства утверждены правила для расчета размера платы за использование таких пособий, сообщает корреспондент Fishnews.

Размер вознаграждения будет определяться по специальной формуле. При этом предусмотрено, что стоимость базовой расчетной единицы (стоимости пособия) и ряд коэффициентов раз в год будет устанавливать Минтранс.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews