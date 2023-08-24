Байкал получил рыбохозяйственную заповедную зону

Правительство утвердило границы рыбохозяйственной заповедной зоны Байкала (РХЗЗ). Она заменила рыбоохранную зону озера.

Распоряжение правительства от 19 августа 2023 г. № 2243 предусматривает, что РХЗЗ включает акваторию Байкала с прилегающей территорией, а также водных объектов рыбохозяйственного значения в пределах этой территории.

Как сообщает корреспондент Fishnews, соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства от 5 марта 2015 г. № 368. Этот документ утверждал, в частности, границы рыбоохранной зоны Байкала.

Напомним, с 2022 г. вступили в силу изменения законодательства об упразднении рыбоохранных зон. При этом в законе о рыболовстве были закреплены особенности режима рыбохозяйственных заповедных зон — в РХЗЗ устанавливается особый режим хозяйственной и другой деятельности. Законодатели отмечали, что отмена института рыбоохранных зон не ослабит природоохранный режим Байкала.

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