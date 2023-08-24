Браконьерская черная икра не дождалась покупателей

В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело в отношении жителя села Нижнетамбовское. По данным правоохранителей, он планировал продать свыше 270 кг нелегальной икры осетровых.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка частей особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, в июне злоумышленник купил у неустановленного лица в общей сложности 272 кг икры амурского и сахалинского осетров, а также калуги. Затем он перевез деликатес к родственнице, где планировал хранить товар до дальнейшей реализации.

Деликатес, расфасованный в 545 контейнеров, изъяли сотрудники краевого управления ФСБ, уточнили в следственном управлении СК РФ по региону. Отмечено, что свою вину фигурант признал.

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