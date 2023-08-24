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Рыбоводы Свердловской, Челябинской и Курганской областей из-за потепления перешли на карповых

Сазан завоевывает уральские водоемы

Изменения климата — один из факторов, влияющих на видовой состав рыб, которые чаще всего используются для зарыбления уральских водоемов. В последние годы на смену пеляди пришел сазан и другие более теплолюбивые представители ихтиофауны.

До прошлого года водоемы Свердловской, Челябинской и Курганской областей зарыблялись преимущественно пелядью — на ее долю приходилось 95–98% от общего объема выпусков молоди. Но в 2022 г. лидерство перехватил сазан, рассказал на пресс-конференции 23 августа руководитель Уральского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Ершов.

По словам начальника Нижне-Обского филиала Главрыбвода Виталия Баранова, увеличение количества теплых дней в регионе, как и повышение среднемесячной температуры, привели к тому, что после 2020 г. Челябинская и Свердловская области фактически перешли из второй зоны рыбоводства в третью. «Изменения климата приводят к смене состава ихтиофауны в водных объектах. Сиговые виды рыб заменяются преимущественно растительноядными видами семейства карповых», — отметил представитель Главрыбвода.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в меньшем объеме в пруды, озера и водохранилища Урала запускают молодь стерляди, амуров, толстолобиков, судака и щуки. По словам Кирилла Ершова, выбор объекта искусственного воспроизводства зависит не только от характеристик водоема и рейтинговых списков, составляемых ВНИРО, но и от целей зарыбления: восстановление популяции ценных видов рыб или наоборот снижение численности малоценных видов, рыбохозяйственная мелиорация или борьба с видами-вселенцами.

Сейчас уральские ученые совместно со специалистами Главрыбвода ведут работу по добавлению в этот перечень линя. После завершения формирования ремонтно-маточного стада этот вид можно будет включить в рейтинговый список и использовать для компенсационных или иных мероприятий по зарыблению водных объектов региона.

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Fishnews

  • Рыбоводы Свердловской, Челябинской и Курганской областей из-за потепления перешли на карповых
  • Руководитель Уральского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл ЕРШОВ. Кадр трансляции
  • Начальник Нижне-Обского филиала Главрыбвода Виталий БАРАНОВ. Кадр трансляции
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