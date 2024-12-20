Эффективность работы примерно одинаковых судов на добыче может на порядок различаться в зависимости от используемых орудий лова, уверен директор компании по производству промыслового вооружения «Фишеринг Сервис» Андрей Фёдоров.

Эксперт также рассказал корреспонденту Fishnews, почему опыт советских тралмастеров не всегда актуален для молодых специалистов и за счет чего можно увеличить скорость траления.

ГОТОВИТЬ МОЛОДЕЖЬ ЗАРАНЕЕ

— Андрей Николаевич, ваша компания давно проводит семинары для повышения квалификации специалистов промысла, в первую очередь тралмастеров. Но в последнее время вы, насколько нам известно, обучаете еще и молодежь — курсантов профильных специальностей?

— Да, мы действительно сейчас этим плотно занялись, работаем с Калининградским государственным техническим университетом (КГТУ) и Калининградским морским рыбопромышленным колледжем (КМРК). Проводим с ними занятия в гидролотке, чтобы привить учащимся практические навыки. Наши специалисты объясняют им, как выбирать и настраивать траловые доски и щитки, как подбирать удлинение, как считывать информацию с электроники на борту судна и так далее. Работаем с будущими тралмастерами, сейчас еще думаем и штурманов начать учить.

Студенты КМРК, как будущие практики, у нас обучаются четыре дня в месяц — по три часа один раз в неделю, а КГТУ — один-два дня в месяц, потому что они более нацелены на инженерию, на проектирование и строительство орудий лова.

— Я могу понять, зачем вы обучаете уже состоявшихся тралмастеров, а для чего молодежь?

— Мы увидели, что когда молодой человек, выпустившись из мореходки или университета, попадает на промысел, то его практическая подготовка нулевая. Да и теоретических знаний не хватает. Университет и колледж не в состоянии постоянно изменять учебный план и корректировать свои программы, чтобы отвечать современным требованиям.

Молодой специалист начинает закладывать базу своих профессиональных знаний и практического современного опыта, только попав в промысловую компанию. Но и те знания, которые он будет получать от старших поколений специалистов, не всегда правильны.

У нас в компании мощнейшая обратная связь с лучшими рыболовецкими компаниями, которые добывают рыбу нашими тралами. Благодаря этому мы обладаем уникальными знаниями и компетенциями. И главное — современным опытом промысла. На практических занятиях в гидролотке мы делимся своими знаниями с курсантами. Таким образом они получают то, что не могут почерпнуть в учебных пособиях и зачастую — даже на предприятиях.

СЕКРЕТЫ ПРОМЫСЛА

— Какие тенденции сейчас наблюдают промысловики на Дальнем Востоке?

— Меняется поведение рыбы: она становится быстрее, что требует от рыбаков более высокой скорости траления. Ее можно повышать либо путем увеличения мощности главного двигателя, либо за счет применения более прогрессивных орудий лова, имеющих меньшее сопротивление воде.

На Западном рыбохозяйственном бассейне мы сталкивались со схожей ситуацией еще в советское время, когда в тропиках облавливали ставриду. Сначала работали на судах с мощностью главного двигателя в 1,5 тыс. л.с., что позволяло тралить со скоростью 3,5 узла. То есть ставрида тогда была медленной. Однако через несколько сезонов ее поведение стало меняться: она стала быстрее, и суда перестали догонять рыбу на тралениях.

Тогда начали работать на более мощных судах типа «Атлантик». Затем и они перестали справляться. Стали использовать еще более мощные БАТМы, позволяющие тралить со скоростью до 4,5-5 узлов. Потом пришлось и их заменить. В конце концов ставриду стали добывать супертраулерами типа «Моонзунд». Они до сих пор работают, скорость траления у таких судов порядка 6 узлов.

— Но судовладельцы не очень охотно наращивают мощность главного двигателя?

— Конечно, потому что вместе с мощностью растут и издержки. На Западном бассейне это уже прошли, и это ждет Дальний Восток. Некоторые предпочитают не менять главный двигатель или покупать новое судно, а модернизировать имеющееся. Так, мощность главного двигателя наращивали за счет того, что убирали с гребного вала валогенератор. Это позволяло увеличить тягу винта. А чтобы обеспечить электричеством рыбоперерабатывающий цех, вместо валогенератора прямо на палубе устанавливали вспомогательный двигатель. Такая модернизация позволяла нарастить мощность, увеличив скорость траления.

Просто нужно понимать, что эффективность лова зависит от множества факторов и, если сосед хорошо ловит, не факт, что простым копированием вы добьетесь аналогичного результата. Уловы зависят от капитана, от экипажа, от настроек орудий лова и еще много чего.

Даже если вы судно модернизировали или построили новое — такое же, как сегодняшний лидер рыбопромыслового флота «Петр I», это не значит, что оно станет ловить так же. Нужно, чтобы прошел сезон-два, все притерлось, и тогда уже, если все было хорошо организовано, получится, что и капитан — профессионал высокого класса, и промысловая команда работает отлично, и механики знают все, что надо, и судовые механизмы работают как часы. Нет одинаковых траулеров — все разные, и надо выбирать лучший вариант именно для своего судна. Нужно искать СВОЮ РЫБАЛКУ.

— Такой фактор, как промысловое вооружение, имеет большое значение?

— Я считаю, что это решающий фактор. Приведу один пример. В 1990-е годы исландцы начали скупать у разоряющихся российских компаний суда типа «Моонзунд». И начали добывать у берегов Мавритании по 50 тыс. тонн в год крупной ставриды на каждое судно. Наши на таких судах добывали по 3-5 тыс. тонн, то есть на порядок меньше.

— Почему?

— Задались этим вопросом, начали исследовать. Штурманы, которых, так сказать, отправляли к ним за опытом, говорят: дело в аппаратуре. Купили оборудование, обвесили траулер, как елку, — результат не меняется: 3–5 тыс. тонн в год. А те как ловили 50 тыс. тонн, так и ловят. Меня вызвал к себе в Лас-Пальмас генеральный директор Рыбкомфлота Вадим Анатольевич Орлов и поставил задачу: надо разобраться.

Разобрались. Оказалось, дело в орудиях лова. Что самое интересное, они ловили нашими же, советскими, тралами — модернизированным тралом 116/728 Южного бассейна. Причем эту модернизацию провели не исландцы, а наши тралмастера, которые работали у них. Они использовали новые материалы, которых у нас в то время не было, в частности, плетеные канаты и плетеные полиэтиленовые дели. А главное — они удлинили на этих тралах подбору, что повлияло на раскрытие и стабильность работы канатной части.

Открою секрет: в конструктиве трала есть несколько элементов, которые критически влияют на его эффективность, — длина подборы, длина канатной части и длина сетной части. Они должны быть сбалансированы между собой, и большое искусство — найти этот баланс.

Но закончим про исландцев. Кроме перечисленного, они использовали очень хорошие траловые доски, лучшие на рынке. Тюборон тип 10. Все это в совокупности с тактикой лова затяжными (по 10-11 часов) тралениями на больших глубинах по разреженным скоплениям и дало такой эффект.

МАТЕРИАЛЫ И ДОСКИ

— «Фишеринг Сервис» сейчас производит собственные материалы и шьет из них тралы. От материалов многое зависит?

— Да. Приведу еще один пример, совсем свежий. Мы совместно с «Группой ФОР» провели эксперимент с окуневыми тралами исландской конструкции на промысле в Северной Атлантике. Они предоставили нам два таких трала. Мы, сохранив конструкцию, провели на них полную замену материалов на наши. Рыбаки их протестировали: два судна ловили оригинальными исландскими тралами, а два — модернизированными нами. Разница в уловах — 20% в нашу пользу. Только за счет замены материалов.

— Я еще хотел спросить про траловые доски. Вы говорили, что «Фишеринг Сервис» работает над созданием траловых досок собственной конструкции .

— Действительно, мы были вынуждены заняться этой работой, потому что рынок траловых досок деградирует на глазах. Главное в траловых досках — это распорная сила. Для той распорной силы, которую раньше обеспечивали доски площадью 10 кв. метров, сейчас надо покупать 15-метровые.

Мы уже создали свою доску, сейчас ее «доводим». Торговое название у одной серии — «АТЛАНТИКА», у второй — «КЛИПЕР». Доска превосходит по распорной силе все, что имеется на рынке, раза в полтора. Экспериментируем, печатаем опытные образцы на 3D-принтере и испытываем в гидролотке. Натурные испытания в лотке обязательны, потому что, как показывает практика, такое гидродинамическое явление, как «срыв потоков», не может полностью просчитать даже специальная компьютерная программа.

Мы добиваемся, чтобы при большой распорной силе наши доски имели как можно меньшую площадь, меньшее сопротивление, меньший угол атаки. Потому что все это отражается на скорости траления. Я не сомневаюсь, что наши доски будут высоко востребованы, повышение скорости траления — вопрос принципиальный.

Рыба как попадает в трал? Она не заходит туда головой. Она движется в том же направлении, что и трал. Она может уйти, но если трал работает правильно, то не уходит, а, наоборот, от шума по краям сбивается в плотный косяк. Косяк плывет вместе с тралом, рыба понемногу обессиливает и начинает скатываться в сетную часть трала, а потом в мешок. Таким образом, скорость траления — решающий фактор.

— Вы упомянули, что требуемая сейчас скорость траления — 6 узлов. Это для каких промысловых объектов?

— Это общая тенденция для разных видов. Рыба будет все быстрее и быстрее. Более медленная популяция уже выловлена. Выживает более быстрая, от которой будут рождаться тоже быстрые поколения. Это естественный отбор.

Как я уже говорил, рыбаки Западного бассейна это уже прошли. В Мавритании сейчас рыбаки вынуждены вести промысел только на больших глубинах, в каньонах и на свалах, где рыба более медленная из-за давления. Чем рыба выше обитает, тем она быстрее движется. Ставрида у поверхности движется со скоростью 6 узлов, на глубине 100 метров — 4,5, а на 200 метрах — 3,5.

Со временем это произойдет и на Дальнем Востоке. Рыба так будет себя вести: сначала будет повышать скорость, потом косяки станут все более разреженными и в конце концов начнут рассыпаться. И наши тралы «Атлантика» как раз оптимальны для такого собирания: они ведь и отработаны в тех районах, где эта эволюция произошла лет на 10 раньше, чем на Дальнем Востоке.

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

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