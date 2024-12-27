Интервью

27 декабря 2024 года
Главный редактор Fishnews.ru Маргарита КРЮЧКОВА

Портал Fishnews стал путеводителем по рыбной отрасли

Маргарита КРЮЧКОВА, Главный редактор интернет-портала Fishnews.ru

Интернет-портал Fishnews.ru за годы работы накопил богатейший архив информации об отечественном рыбном хозяйстве, открытый для любого желающего. Сейчас это еще и коммуникационная площадка, на которой эксперты обсуждают насущные проблемы.

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов поговорил с главным редактором Fishnews.ru Маргаритой Крючковой о приоритетах в работе портала и «рыбных» темах, которые остаются актуальными из года в год.

— Маргарита Константиновна, вы работаете в «Фишньюс» больше десяти лет. Это немалый срок. Как за это время, по вашим наблюдениям, менялась отрасль?

— Конечно, произошли значительные изменения. Начать можно с законодательства. Когда я только начинала работать в отраслевой журналистике, еще только обсуждалось введение принципа «квот под киль». Речь шла о стимулировании строительства в России рыбопромыслового флота за счет предоставления прав на вылов.

Обсуждения были очень активные. Помню, как в мае 2011 года во Владивостоке проводил всероссийское совещание на тот момент руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний, участвовали разные регионы. Одной из самых острых тем были «квоты под киль» — представители рыбопромышленных предприятий говорили о том, какие риски они видят в реализации этой идеи.

С тех пор прошло более десяти лет, за это время в России существенно расширился список видов квот. Появились и так называемые «квоты добычи в инвестиционных целях», в которые трансформировалась идея «квот под киль». В итоге государство и органы власти пришли к тому, чтобы стимулировать с помощью этих лимитов строительство не только промысловых судов, но и объектов инфраструктуры, перерабатывающих комплексов, транспортного флота… Кто знает, возможно, будут еще какие-то движения в этом направлении.

Произошло также некое возвращение к аукционному принципу распределения долей квот — мы это видим сейчас на примере краба. Более того, в 2022 году государство предлагало распространить этот принцип и на другие виды водных биоресурсов. Мы все помним бурное обсуждение этой идеи.

В целом изменился принцип предоставления права на вылов, — это, наверное, одно из самых глобальных изменений, которые нам пришлось наблюдать. Пару лет назад Fishnews выпустил материал о том, как — буквально по кирпичику — государство разбирает фундамент в виде исторического принципа предоставления прав на вылов.

Из наиболее заметных событий минувших лет — появление своего правового фундамента для рыбоводства: был принят, опять же после длительных обсуждений, закон об аквакультуре.

Также мы стали свидетелями изменения налогового регулирования в рыбном хозяйстве. Ставки сбора за пользование водными биоресурсами не пересматривались много лет, госорганы и отраслевое сообщество обсуждали, по каким принципам должна проводиться налоговая реформа. И в итоге все-таки поправки в Налоговый кодекс были внесены, пересмотрены ставки сбора и система его платы, внедрены вычеты. Это тоже серьезное изменение.

Мы наблюдали, как убирали ставки вывозных таможенных пошлин на рыбу и морепродукты и как в 2023 году правительство вновь ввело экспортные пошлины — так называемые гибкие, увязанные с курсом доллара к рублю.

Безусловно, нельзя не отметить процессы, которые последовали за законодательными изменениями. Наблюдается очень серьезное укрупнение бизнеса, и я думаю, что эта тенденция будет сохраняться и дальше — по крайней мере, если говорить о наиболее привлекательных для промысла, наиболее валютоемких ресурсах. Список острых для отрасли тем сохраняется.

— Причем мы сейчас говорим о глобальных изменениях, произошедших за последние 10–12 лет. А если посмотреть архивы сайта (а Fishnews — это фантастический архив знаний), то мы увидим множество тем, которые были актуальны, когда портал только начал работу в 2006 году. И по большому счету, их актуальность удивительным образом остается. Взять, к примеру, мышьяк.

— Да, моя первая большая публикация на площадке Fishnews как раз была посвящена проблематике нормирования мышьяка в морепродуктах. После этого было дано множество разных поручений от руководителей всевозможных госорганов. Но вопрос до сих пор остается на повестке дня.

Также я могла бы отметить тематику рыболовных участков. Раньше они назывались в законодательстве рыбопромысловыми. Эта тема периодически поднимается в разных ракурсах, скажем так, не с позитивной стороны. Как правило, ведутся какие-то разбирательства вокруг законности формирования, предоставления, перезакрепления участков.

Из свежего можно привести в пример изменения законодательства в прошлом году, их последствия мы будем наблюдать в ближайшее время. Участки нужно будет переоформить на новый срок, и здесь уже много вопросов. Когда я в разных регионах разговариваю с руководителями и собственниками предприятий, занимающихся добычей лосося, рыбопромышленники, рассказывая о насущном, выделяют именно проблемы с участками. То есть человек говорит: «Я сейчас полностью погружен в эту тему. Думаю, где взять средства, чтобы внести необходимую плату и продолжать ловить». И понятно, что вопросы рыболовных участков всегда будут одними из самых острых, останутся предметом дискуссий.

Еще можно выделить прибрежное рыболовство. Оно не раз было в центре горячих споров: что такое «прибрежка», как ее регулировать, каким образом обеспечить право на добычу небольшим местным компаниям. Понятно, что люди, которые работают на прибрежных территориях, хотят иметь доступ к ресурсу, и тема продолжит подниматься под тем или иным углом.

— Перейдем от отрасли к отраслевым СМИ. Мне кажется, в публикациях нам важно объяснить сложные вопросы рыбного хозяйства максимально простыми словами.

Мы представляем собой именно отраслевое СМИ: пишем о рыбной промышленности и связанных с ней сферах. Понятно, что эта тематика специфическая: нам приходится погружаться в вопросы рыболовства, аквакультуры, рыбопереработки, многих других областей. Мы должны стараться говорить со своей аудиторией на одном языке. И естественно, когда ты изо дня в день пишешь о таких достаточно узких темах, существует риск уйти в узкоотраслевую терминологию — в тексте будут преобладать профессионализмы, неизвестные широкому кругу читателей.

Мы всегда старались от этого отойти. Наши авторы — профессиональные журналисты, люди с опытом работы в самых разных СМИ. Принцип Fishnews: мы все-таки должны смотреть на процессы, происходящие в отрасли, немножко со стороны. И писать таким языком, чтобы наши публикации были понятны всем.

Кроме того, хочу подчеркнуть, что мы работаем с разными аудиториями. Это не только руководители, топ-менеджеры рыбопромышленных предприятий, специалисты отрасли и связанных с ней сфер, отраслевые регуляторы.

Многие вопросы, от которых зависит работа рыбопромышленных предприятий, решают органы власти, не специализирующиеся только на рыбной отрасли, — Госдума, Совет Федерации, различные министерства, региональные парламенты, администрации. То есть это люди, которые могут и не знать тонкости рыбной промышленности. И мы работаем с этой аудиторией, стараемся писать таким языком и накапливать такой массив данных, чтобы каждый, кто должен или хочет разобраться в вопросах рыбного хозяйства, мог это сделать.

Поэтому умение работать с разной информацией, подавать ее в разных форматах — один из базовых принципов деятельности редакции. Понятно, что эксперты готовят для нас материалы, пишут авторские колонки, статьи, но основа — это все-таки труд профессиональных журналистов.

— А как вы себе «визуализируете» аудиторию Fishnews , читателя, его портрет?

— Это те, кому нужна информация о рыбной промышленности. То есть самые разные люди — начиная от студентов, которые ищут материалы для своих учебных работ, и заканчивая руководителями предприятий, ассоциаций, органов власти. В общем, все, кому интересна рыбная промышленность.

Напомню, что информация у нас очень разная: это и отраслевое законодательство, и информация от рыбохозяйственной науки (например, как развивается ситуация с теми или иными запасами водных биоресурсов), и сведения о назначениях либо кадровых перестановках. Есть и новости развлекательного характера, они тоже востребованы — о каких-то любопытных событиях у нас или за рубежом.

— Есть мнение, что новость в Интернете живет сутки. Вы с этим согласны?

— Нет, не согласна. И здесь опять же играет роль специфика нашего СМИ. Мы видим, что интерес читателей вызывают в том числе и публикации годичной давности. Поэтому я думаю, что наша информация все-таки живет дольше: таков ее характер.

Понятно, что есть определенный процент публикаций, которые рассказывают об одномоментно интересных вещах. Это, например, новости о случаях браконьерства… Но в основном все-таки у нас долгоиграющая информация.

Fishnews дает большие возможности в плане работы с данными. Ведь рыбная отрасль — очень сложна, кто бы что ни говорил. Сложное регулирование, законодательство: достаточно открыть нормативные акты, и мы видим, что они многостраничные, с непростыми формулировками. Иногда это даже становится поводом судебных разбирательств, когда, например, госорган и предприятие спорят, каким образом трактовать тот или иной пункт.

Мне кажется, это огромное искусство — вести бизнес в отрасли, жестко зависимой и от природных факторов, и от государственного регулирования. Мало того что нужно иметь природный ресурс в необходимых объемах, надо еще, чтобы правовые механизмы вам позволяли работать.

Fishnews помогает своим читателям во всем этом разбираться. У нас действительно накоплен огромный архив, причем абсолютно открытый. И я бы хотела обратить внимание на систему рубрикации. Наши рубрики пользуются огромной популярностью — думаю, как раз за счет того, что они помогают людям находить нужную информацию. В разделах собраны материалы по темам за много лет.

Например, рубрика «Инвестквоты» существует с 2016 года — уже восемь лет. То есть когда вышел закон о первом этапе инвестиционных квот, мы создали специальный раздел на сайте, и с тех пор туда собирается вся информация по теме. Здесь экспертные мнения, обзоры законодательства, интервью, репортажи об инвестиционных проектах, которые рыбопромышленные компании реализовывали или реализуют в рамках механизма инвестквот. Сюда же, разумеется, поступает информация о втором этапе, который стартовал с прошлого года.

Аналогично работает рубрика «Крабовые квоты». В 2019 году появился принцип распределения крабовых квот на аукционах с инвестиционными обязательствами, но этому предшествовала большая предыстория, начало которой положило знаменитое письмо. Поэтому первая новость в рубрике была опубликована 20 ноября 2017 года!

— Я считаю, что Fishnews в какой-то степени можно назвать ресурсом здравого смысла. Он относительно объективен, так как на портале представлены все участники отрасли и все мнения.

— Ну, важно понимать, что объективность — это недостижимый идеал. Что касается непосредственно нашего издания — да мы стараемся работать с максимально большим количеством людей и давать максимально много полезной информации. Вообще, принцип полезности для читателя — основной для меня. Исходя из этого мы выстраиваем свою работу.

— Говоря о полезности, нельзя не упомянуть работу Fishnews по продвижению, проще говоря, рекламный блок.

— Продвижение с помощью наших ресурсов (газеты, журнала, сайта) — это работа с четко сегментированной аудиторией, адресная работа. В сентябре вышло интервью с генеральным директором медиахолдинга «Фишньюс» Яной Яшиной, где она как раз подробно рассказала о стратегиях и возможностях продвижения в отраслевом СМИ. Там приводятся конкретные рекомендации, как максимально эффективно продвигать свой товар, услугу или личный бренд в рыбной отрасли.

— Fishnews — это еще и коммуникационная площадка для российской рыбной отрасли. Я имею в виду, конечно, проект Fishnews Online, которому уже пять лет.

— Да, Fishnews Online — это коммуникационно-информационная площадка. Проект родился во времена пандемии, когда нельзя было в привычном режиме проводить встречи, переговоры, совещания. Мы создали онлайн-площадку и стали собирать экспертов отрасли и смежных сфер, чтобы обсуждать волнующие вопросы.

Потом пандемия закончилась, но проект рос и развивался. Он вышел за рамки онлайн-мероприятий: мы стали проводить и очные встречи, и мероприятия в гибридном формате, когда часть спикеров участвует онлайн, часть — офлайн. И это оказалось отличной возможностью пообщаться людям из разных регионов. Такая площадка позволяет и госслужащим, и представителям бизнеса быстро собраться и обсудить волнующие темы. А нам, разумеется, — мгновенно это осветить на сайте Fishnews. Это важное преимущество нашего медиахолдинга.

С помощью Fishnews Online мы усиливаем и внутриотраслевое взаимодействие, и коммуникации со смежными направлениями. Мы проводили, например, обсуждение с судостроителями. За последнее время был ряд встреч с банковским сектором. Ведь все понимают, какую роль сейчас банки играют в жизни отрасли: предприятиям потребовались большие объемы финансовых средств для участия в распределении ресурса.

Также у нас в этом году стартовала прекрасная программа «Сильная переработка — гордость отрасли». Именно по результатам работы рыбоперерабатывающих предприятий рядовые россияне судят о том, как работает наша рыбная промышленность — не по цифрам общего вылова, а по товарам, которые люди видят на прилавках. Поэтому мы усиливаем информационную работу с рыбопереработкой. И, конечно, мы видим необходимость активизировать коммуникацию между разными участниками рынка — логистикой, переработкой, промыслом. Fishnews старается вносить свой вклад в усиление этих связей.

— И часть этого вклада — организация встреч Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока?

— Да, он работает на площадке Fishnews Online уже около пяти лет. Решение вопросов рыбного хозяйства совместно с руководителями отраслевых объединений — это очень важно.

Ассоциации — весьма значимый участник отрасли, они помогают и в информировании, и во взаимодействии органов власти и предприятий, и в устранении каких-то разногласий между компаниями. От этого тоже никуда не деться, это выстраивание рынка. И я думаю, что ассоциации играют большую роль в цивилизованной работе рыбного хозяйства. Поэтому Fishnews активно взаимодействует с отраслевыми объединениями и продолжит это делать.

Алексей СЕРЕДА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Декабрь 2024 г.

  • Главный редактор Fishnews.ru Маргарита КРЮЧКОВА
  • Fishnews — это не только новости, но и коммуникационная площадка. В марте провели с экспертами круглый стол «Страхование в рыбной промышленности: сложности и перспективы»
  • Большое внимание редакция уделяет тематике продвижения рыбной продукции на российском рынке. На фото — презентация категорийного бренда «Дальневосточный минтай» на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге, 2023 год
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