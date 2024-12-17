Интервью

17 декабря 2024 года
Заместитель генерального директора по коммерческой работе Владморрыбпорта Вячеслав КВАШНИН

Развитие рыбного порта тесно связано с железной дорогой

Вячеслав КВАШНИН, Заместитель генерального директора по коммерческой работе Владморрыбпорта

Несмотря на скромные результаты «красной» путины в этом году, Владивостокский морской рыбный порт намерен сохранять ориентацию именно на перевалку лосося и другой рыбной продукции. Заместитель генерального директора по коммерческой работе Владморрыбпорта Вячеслав Квашнин рассказал Fishnews о том, как сейчас уловы Дальнего Востока отправляются за рубеж и на запад России.

— Вячеслав Александрович, каким для Владморрыбпорта стал этот год в плане сотрудничества с рыбаками? Каких цифр по перевалке рыбопродукции удалось достичь?

— По итогам года общий грузооборот Владивостокского морского рыбного порта станет рекордным и превысит отметку 5,5 млн тонн. Порт сохраняет тенденции роста по основным номенклатурным позициям, в том числе по перевалке рыбопродукции — ведь это наше главное направление. Мы уже обработали 330 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, в том числе 155 тыс. тонн в контейнерах.

Напомню, что текущий год оказался самым неудачным по добыче лососевых на Дальнем Востоке за последние 20 лет. Это, разумеется, не прошло безболезненно для нашего предприятия. В традиционно «жаркие» летние месяцы у всех операторов порта Владивосток наблюдался спад объемов перевалки рыбы. Однако Владморрыбпорт, как один из лидеров в этой сфере, приложил все усилия для быстрой и качественной обработки свежих уловов лосося и их своевременной отправке в различные регионы РФ.

— В прошлом году порт активно развивался — строились новые контейнерные площадки, обновлялся транспортный цех, закупались краны… Продолжилась ли эта работа? Какими мощностями предприятие сейчас располагает?

— Обновление производственных мощностей и развитие портовой инфраструктуры — это приоритетная задача, поставленная акционерами. И мы ее выполняем: на 2025 год у нас запланирована как реконструкция внутренних площадей, так и покупка терминальной техники.

Так как Владморрыбпорт является одним из ключевых транспортных узлов, соединяющих районы промысла с внутренними и внешними рынками, мы увеличиваем вместимость контейнерного терминала. Завершается обустройство площадки на 16 тыс. кв. м., где мы сможем дополнительно размещать около 2 тыс. двадцатифутовых контейнеров (TEU), в том числе с рыбопродукцией.

Кроме того, в рамках инвестиционной программы на 2025 год заключены контракты на поставку новой портальной техники, в том числе кранов и терминальных тягачей. Также ведется модернизация причальной стенки — это совместный проект с Нацрыбресурсом.

Если говорить о нынешних мощностях Владморрыбпорта в части рыбопродукции, то они позволяют обрабатывать более 600 тыс. тонн рыбы и морепродуктов в год. Наш холодильный комплекс может принять на хранение 45 тыс. тонн уловов единовременно. Оба склада работают в круглосуточном режиме и полностью обеспечены перегрузочной техникой. Плотно контактируем с ветеринарными службами — с их стороны никаких претензий нет, все делается чисто и прозрачно. Любой борт мы обрабатываем, что называется, «с ходу», в сутки можем выгрузить и разместить на холодильниках 2 тыс. тонн.

По контейнерным местам пока у нас максимальная норма единовременного хранения — 12,5 тыс. TEU. Как я говорил, скоро к ним добавятся еще 2 тыс. TEU. Ни для кого не секрет, что сейчас происходит контейнеризация рынка, все больше и больше продукции уходит в контейнерах, и наша компания в этом плане идет в ногу со временем.

— С нового года к Владморрыбпорту официально перейдут операции по терминальному обслуживанию контейнеров и грузов, которыми занималось ООО «ВМКТ». С чем связаны такие преобразования?

— Это реструктуризация системы управления порта — достаточно прозрачная, объективная и понятная акционерам. Для удобства клиентов мы решили объединить под единым диспетчерским центром все терминалы. В следующем году порт будет работать по принципу «одного окна», что упростит и «оцифрует» процедуры обработки грузов.

На выставке в Циндао компания презентовала свой сервис по доставке уловов в рефконтейнерах с Дальнего Востока в страны АТР. Эти возможности заинтересовали китайских импортеров?

— Да, китайских партнеров интересует не только качество рыбопродукции, но и ее логистика — как товар перегружается, в каких условиях, насколько ответственно стивидорная компания относится к сохранности груза во время погрузочно-разгрузочных операций.

Участие в выставке в Циндао в очередной раз продемонстрировало востребованность Владморрыбпорта у рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих предприятий КНР. Сразу после выставки делегация представителей китайского бизнеса посетила порт, где ознакомилась с нашими возможностями рыбной логистики. Мы показали гостям рабочие процессы, холодильники. Как раз проходила разгрузка судов с уловами, и делегация смогла своими глазами посмотреть, как происходит обработка рыбных грузов.

Китайские бизнесмены высоко оценили работу порта и выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству. Надеемся, это даст положительный эффект как порту — в наращивании перевалки рыбопродукции, так и нашим рыбакам — в увеличении объемов торговли с партнерами из КНР.

В целом китайские и другие зарубежные импортеры активно пользуются логистическими сервисами Владморрыбпорта. С начала года в страны АТР отправлено 155 тыс. тонн рыбопродукции — на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также мы перегружаем рыбу в контейнеры, если нужно отправить небольшую партию — 20, 40 или 60 тонн. Можем отправить собственные контейнеры, например, на Камчатку, а затем уже с рыбой привезти их сюда и уже через причал Владморрыбпорта отправить в КНР. То есть работает наш сквозной мультимодальный сервис.

— Он работает и для российских заказчиков, верно?

— Да, сквозной сервис для доставки рыбопродукции напрямую из зон вылова до конечного получателя по-прежнему актуален в России. Комплекс включает отправку порожних контейнеров в порт погрузки, морскую перевозку, хранение контейнеров на терминале Владморрыбпорта и дальнейшую их отправку в составе ускоренных контейнерных поездов с наших железнодорожных терминалов.

У компании есть три тыловых терминала: «ПИК» и «Фреш терминал» в Артеме и «Терминал Хлебная база» недалеко от Уссурийска. Там размещаются рефрижераторные контейнеры и специализированные секции — они подключаются к электропитанию, ведется ежесуточный мониторинг температурного режима. Из порта на эти терминалы контейнеры оперативно доставляет компания «Терминал Авто» — наш «домашний» перевозчик.

Мы плотно сотрудничаем с несколькими большими операторами подвижного железнодорожного состава и отправляем рыбную продукцию по всем регионам России. Основные направления — Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург.

Мультимодальный сервис Владморрыбпорта позволяет снизить стоимость доставки рыбопродукции и гарантирует ее качество.

Хочу рассказать про еще один наш актуальный железнодорожный сервис — перевозку рыбопродукции в рефрижераторных вагонах и секциях. Технология работы в порту предусматривает заполнение рефвагона вместимостью 60 тонн всего за час. Такая высокая скорость загрузки исключает разморозку товара и, соответственно, сохраняет его качество. В 2024 году рефрижераторными вагонами и секциями доставлено 14 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Основные направления следования рефвагонов — станции Аппаратная, Чемской, Киров- Котласский, Красноярск-Северный. Для рефсекций — станции Нара, Воронеж-Курский, Ряжск.

— Какие приоритетные направления работы у Владморрыбпорта в планах на будущий год?

— Времена, тенденции меняются, а порт остается. Мы обеспечиваем его полноценное функционирование и развитие с учетом опыта наших предшественников и понимания актуальных задач. Одна из этих задач — поиск новых грузов. У Владморрыбпорта очень хороший коллектив коммерческой службы, который находится в постоянном контакте с клиентами — и привозящими рыбопродукцию на хранение, и отгружающимися с холодильников.

Я уже говорил про новую контейнерную площадку, которую планируем ввести в эксплуатацию в первом квартале будущего года. Сейчас наши технологи подбирают оптимальный вариант крановой техники для обслуживания этой площадки.

Еще одна важная работа, которую мы ведем совместно с коллегами из РЖД, — увеличение пропускной способности станции «Мыс Чуркин». Это напрямую влияет на динамику развития порта, ведь, если говорить про контейнеры с рыбой, то 20% таких грузов предназначены для Дальнего Востока, а 80% отправляются по всей стране, в основном на запад. Владморрыбпорт увеличивает свои площади, модернизирует оборудование, закупает технику, погрузчики, но без станций мы далеко не уедем — в прямом и переносном смысле.

Алексей СЕРЕДА, газета «Fishnews Дайджест»

Декабрь 2024 г.

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