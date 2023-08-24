Росрыболовство проведет новый аукцион по квотам

На аукцион выставлены 25 долей квот на вылов различных объектов промысла в Дальневосточном, Волжско-Каспийском и Западном рыбохозяйственных бассейнах. Заявки принимаются до 29 сентября.

Торги организует Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, для освоения в Дальневосточном бассейне предлагаются к продаже по три доли квот камбал и трески, две доли квот наваги, по одной — минтая, терпугов, кукумарии и командорского кальмара.

Для промысла в Волжско-Каспийском бассейне выставлено по одной доли квот судака, щуки и сома пресноводного.

Для рыболовства в Западном бассейне предлагаются семь долей трески, а также по одной доли речной камбалы, балтийской сельди (салаки) и судака.

Стартовые цены лотов — от 200 рублей до более чем 31 млн рублей. Аукцион планируют провести 5-6 октября в Москве. Со всеми победителями заключат договоры до 31 декабря 2033 г.

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