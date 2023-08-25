Порт Невельска избавляют от останков судов

В морском порту Невельск на Сахалине активно поднимают и утилизируют затонувшее имущество. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

Так, в морском терминале Северо-Курильск из девяти объектов в процессе утилизации уже находятся шесть, сообщили Fishnews в пресс-службе Администрации морских портов Сахалина, Курил и Камчатки.

По ее данным, в акватории морского терминала Невельск в процессе утилизации находятся еще два объекта. В ближайшее время компания-подрядчик приступит к подъему двух судов.

Все объекты включены в перечень затонувшего имущества, удаление которого предусмотрено дорожной картой правительства РФ «Генеральная уборка». Она призвана очистить побережье Дальнего Востока от ржавеющих останков судов.

Отмечено, что служба капитана морского порта Невельск контролирует исполнение всех работ, ведет фото- и видеофиксацию.

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