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Промысел лосося в Архангельской области ведется на реке Печора. Фото Лидии Чипсановой («Википедия»), без изменений, CC BY-SA 4.0

Новый закон должен помочь сохранить участки рыбколхозам Поморья

Законодательные изменения по рыболовным участкам, предусмотренный новым законом, важны не только для Дальнего Востока, но и для Севера. Перезакрепление РЛУ без торгов позволит рыболовецким колхозам Архангельской области планомерно развиваться и поддерживать населенные пункты, отмечает министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова.

новые принципы распределения рыболовных участков, в том числе для добычи анадромных рыб. Больше всего о предстоящей реформе говорят применительно к Дальнему Востоку, но она распространяется и на территории Русского Севера.

«У нас в регионе более ста рыболовных участков, в том числе для организации любительского рыболовства. В основном это морские участки для добычи анадромных видов рыб, — рассказала Fishnews министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. — Специфика Севера такова, что большинство участков привязаны к отдаленным населенным пунктам, находящимся в труднодоступных местах Арктической зоны России. Рыболовство для местных жителей — единственный способ заработка и обеспечения рыбой своих семей. Пользователи участков — рыболовецкие колхозы со столетней историей, и при окончании действия их договоров, считаем, было бы несправедливо отдавать такие участки на аукцион».

Закон предусматривает перезаключение договоров на участки без торгов — без аукционов и конкурсов, по заявительному принципу. Для этого пользователь должен отвечать ряду условий, в частности не допускать нарушений правил рыболовства с причинением крупного ущерба.

Перезакрепление участков без торгов позволит рыболовецким колхозам планомерно развиваться и продолжать активно поддерживать свои деревни, села, поселки, считают в областном правительстве. «Практически все пользователи являются добросовестными, нареканий и нарушений законодательства в области рыболовства на таких участках практически нет», — подчеркнула министр.

Закон предполагает обязательное участие пользователей участков для добычи анадромных рыб в социально-экономическом развитии регионов. В Архангельской области, как и в других регионах, отмечают, что и ранее добывающие предприятия активно участвовали в жизни территории: помогали в ремонте объектов «социалки», организации праздников и решении других вопросов.

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