Поправки по границам участков важны для рыбаков Поморья

Изменения в порядок определения границ рыболовных участков — вопрос, актуальный не только для Дальнего Востока. Для Архангельской области также важно снять запрет на общую границу участков, рассказала министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова.

Вопросы с границами рыболовных участков сейчас обсуждаются в том числе в свете предстоящего перезаключения договоров на РЛУ. В Сахалинской области не раз поднимали проблему участков с общими границами. На федеральном портале regulation.gov.ru Минсельхоз России публиковал проект изменений в правила определения границ акваторий для промысла: предусматривалось в том числе и снятие запрета на общую границу. Однако пока поправки так и не внесены.

Тема актуальна и для Северного бассейна. В Архангельской области также уже начата работа по приведению описания границ участков в соответствие с действующими нормами законодательства, сообщила Fishnews министр агропромышленного комплекса и торговли региона Ирина Бажанова. При этом в области также есть участки с общей границей. В связи с этим в Поморье, как и на Дальнем Востоке, ждут внесения изменений в постановление правительства о порядке формирования участков (от 14 июня 2018 г. № 681).

«После внесения изменений будем по таким рыболовным участкам также приводить описание в соответствие с нормативно-правовыми актами и включать их в перечень рыболовных участков Архангельской области», — отметила министр.

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