На Западном Сахалине пересмотрели объемы добычи минтая и трески

Минсельхоз внес изменения в общий допустимый улов минтая на нынешний год. Увеличены разрешенные объемы добычи в Японском море — в Западно-Сахалинской подзоне.

Показатели ОДУ на 2023 г. скорректированы приказом Министерства сельского хозяйства от 14 августа 2023 г. № 683.

Как сообщает корреспондент Fishnews, общий допустимый улов минтая в Западно-Сахалинской подзоне увеличен на 5 тыс. тонн — с 9 тыс. тонн до 14 тыс. тонн. Запасы этого ресурса находятся на высоком уровне, отмечали в Сахалинском филиале ВНИРО (СахНИРО). Последние пять лет вылов минтая в районе неуклонно растет в абсолютных значениях — от 942,6 тонны в 2018 г. до 6320,9 тонны в 2022 г., обратили внимание специалисты.

Также выросли и разрешенные для освоения объемы трески в Западно-Сахалинской подзоне — на 1,1 тыс. тонн, с 5,4 тыс. тонн до 6,5 тыс. тонн. Здесь также отмечен высокий уровень запасов.

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