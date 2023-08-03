Наука оценила перспективы промысла на Западном Сахалине

Общие уловы в Западно-Сахалинской подзоне были минимальными почти 20 лет, отмечают в СахНИРО. Однако с приходом очередной климато-океанологической эпохи рыбопродуктивность Татарского пролива и его восточной части стала постепенно увеличиваться.

В 2017 г. в Западно-Сахалинской подзоне суммарный годовой улов всех морских гидробионтов все еще оставался наименьшим по сравнению с остальными районами — всего 23 тыс. тонн. Однако это было вдвое выше, чем в предыдущем году, сообщили Fishnews в пресс-службе Сахалинского филиала ВНИРО.

Ведущий научный сотрудник лаборатории морских и пресноводных рыб СахНИРО, к.б.н. Анатолий Великанов подготовил краткую информацию о состоянии запасов и перспективах промысла основных объектов коммерческого лова в Западно-Сахалинской подзоне на ближайшие годы. Эти данные основаны на материалах многолетних научных исследований и прогнозах вылова на 2023-2024 гг., сформированных широким кругом специалистов филиала.

Морские и прибрежные рыбы

Минтай. Сейчас промысел минтая ведется практически на всей акватории Западно-Сахалинской подзоны. Однако наибольшая интенсивность лова наблюдается только у юго-западного Сахалина, к югу от 48° с. ш. Рыбаки используют преимущественно разноглубинные тралы и снюрреводы, в качестве прилова этот вид добывается донными тралами и ярусами.

Запасы минтая в районе находятся на высоком уровне. Его общая биомасса в 2022 г. по данным когортного анализа достигала 120,1 тыс. тонн, промысловая биомасса — 114,4 тыс. тонн. Последние пять лет вылов минтая неуклонно растет в абсолютных значениях от 942,6 тонны в 2018 г. до 6320,9 тонны в 2022 г.

В текущем году по состоянию на 11 июля уже освоено 7337,1 тонны. Общий допустимый улов увеличился от 1,6 тыс. тонн (2018 г.) до 11,8 тыс. тонн (2022 г.).

Освоение ресурсов этой рыбы в 2018-2022 гг. находится на среднем уровне — 65% ОДУ. На 2023 г. рекомендовано поднять лимит до 15 тыс. тонн, а в 2024 г., по расчетам математической модели, промысловый запас позволяет вылавливать еще больше — до 24,5 тыс. тонн.

Тихоокеанская треска. Основные промысловые концентрации трески большую часть года сосредоточены у юго-западного побережья Сахалина, к югу от 49° с. ш. Лишь летом — в начале осени, т.е., в нагульный период, она широко распространяется по всей акватории Татарского пролива в поисках корма. Наиболее устойчивый и интенсивный промысел трески ведется у юго-западного побережья острова. В качестве орудий лова используются снюрреводы и донные ярусы.

В последние годы запасы этого вида в районе находятся на высоком уровне. Общая биомасса в 2022 г. по данным когортного анализа достигала 57,1 тыс. тонн, промысловая биомасса — 49,1 тыс. тонн. Последние пять лет вылов трески неуклонно растет в абсолютных значениях от 1946,6 тонны в 2018 г. до 5018,9 тонны в 2022 г.

В этом году к 11 июля поймано 4008,8 тонны. ОДУ в эти годы увеличился от 3,6 (2018 г.) до 5,3 (2022 г.) тыс. тонн. Освоение общего допустимого улова в 2018-2022 гг. находится на среднем уровне — 74%. На 2023 г. рекомендовано поднять ОДУ до 6,5 тыс. тонн, а на 2024 г. рассчитанный промысловый запас позволяет увеличить лимит до 8,4 тыс. тонн.

Камбалы. Запасы желтоперой камбалы в районе находятся на невысоком уровне, популяция постепенно начинает выходить из очередной депрессии. В последние 10 лет отмечена ее стабилизация на уровне: нерестовой — 3,8—5,5 тыс. тонн, общей — 5,3-8,5 тыс. тонн, промысловой — 2,3-4,4 тыс. тонн. Величина пополнения в этот период варьировала в пределах 5,5-35,4 млн экземпляров. Общая биомасса рыб на 2022 г. по данным когортного анализа достигала 8,3 тыс. тонн, нерестовая биомасса равнялась 5,5 тыс. тонн.

Доля желтоперой камбалы в снюрреводных уловах камбал составляет 33,4%. Эта величина используется для ежегодного расчета ОДУ всех видов камбал. Последние пять лет вылов камбал увеличивался в абсолютных значениях от 470 тонн в 2018 г. до 991 тонны в 2021 г. В 2022-2023 гг. вылов снизился, достигнув 564 тонн (2022 г.) и 533,7 тонны (на 11 июля 2023г.). Величина ОДУ в эти годы увеличилась от 970 тонн (2018 г.) до 1114 тонн (2022 г.) Освоение общего допустимого улова в 2018-2022 гг. находится на среднем уровне — 67%.

На 2023 г. рекомендовано снизить ОДУ желтоперой камбалы до 385 тонн. Допустимый улов для нее на 2024 г. определен в 0,339 тыс. тонн. Общий вылов всех камбал в подзоне на 2024 г. может составить 1015 тонн.

Промысловые концентрации камбал у юго-западного Сахалина сосредоточены на Чехово-Ильинском мелководье (47°30—48°30 с.ш.). Там и ведется основной промысел этих донных рыб — снюрреводами с мая по октябрь.

Тихоокеанская сельдь. В пределах Западно-Сахалинской подзоны обитают два стада тихоокеанской сельди: декастринское — в северной части Татарского пролива и сахалино-хоккайдское — у юго-западного Сахалина. Согласно полученным в ходе учетных работ данным, в 2020 и 2022 гг. запасы сельди в Татарском проливе существенно возросли. Это отразилось и на значительном увеличении общего допустимого улова сельди, особенно в 2022 г.

Вместе с тем в прошлом году вылов сельди у западного побережья Сахалина уменьшился по сравнению с 2021 г. на 35% и составил 794 тонны при соотношении преднерестовой / нерестовой и нагульной 618 тонн и 176 тонн, или 78% / 22% соответственно.

Вылов сельди в нагульный период фиксировался только как прилов при снюрреводном промысле минтая и камбал, а ее специализированного промысла не проводилось. Всего было освоено 13,1% от предлагаемого ОДУ для сахалинско-хоккайдской популяции. Низкая величина освоения обусловлена слаборазвитым (низкоинтенсивным) промыслом этого стада сельди у Западного Сахалина.

Результаты исследований и расчетов показали, что суммарный ОДУ сельди в Западно-Сахалинской подзоне в 2023 г. рекомендуется в объеме 9,4 тыс. тонн (сахалино-хоккайдская популяция — 6,04 тыс. тонн, декастринская популяция — 3,36 тыс. тонн). В связи со слаборазвитым промыслом этой рыбы такие же величины общего допустимого улова предложены и на 2024 г.

Дальневосточная мойва. Этот вид корюшковых относится к короткоцикловым рыбам, для которого характерны многолетние флуктуации численности и запасов. Примерно с середины 1990-х гг. ее запасы у Западного Сахалина значительно сократились и перешли на очень низкий, депрессивный уровень, который наблюдался почти два десятилетия. Это существенно отразилось на величине промысловых уловов, которые даже в первые 15 лет нового столетия достигали максимум 300 тонн, но нередко вылавливали всего 50-70 тонн за путину.

С наступлением новой климато-океанологической эпохи с середины предыдущего десятилетия ХХІ в. в Татарском проливе появилась целая серия урожайных поколений мойвы. Вслед за этим ее нерестовый запас почти ежегодно стал пополняться высокочисленными поколениями, что привело к его значительному росту и, соответственно, к стремительному увеличению годовых уловов. В частности, в 2020 г. вылов мойвы у Западного Сахалина составил 13,2 тыс. тонн.

Общий вылов мойвы в Западно-Сахалинской подзоне в путину 2023 г. был еще больше и достиг 13,9 тыс. тонн, т.е. 83,74% от рекомендованного вылова. Эта цифра рекордная для годового улова мойвы на Сахалине в целом. Достаточно высокой остается величина рекомендованного вылова мойвы в этом районе и на 2024 г.: по расчетам — 12,4 тыс. тонн.

Западный Сахалин в пределах Татарского пролива остается основным районом промысла мойвы у берегов острова, особенно интенсивный прибрежный лов осуществляется у юго-западного побережья. Этому способствуют не только достаточно большие сырьевые ресурсы, но и хорошо развитая инфраструктура (дороги, холодильные мощности и т.д.).

Другие виды рыб. Среди других видов рыб, которые имеют определенное промысловое значение в Западно-Сахалинской подзоне, можно отметить дальневосточную навагу, азиатскую зубастую корюшку и морскую малоротую корюшку.

Навага образует промысловые скопления только в северной части Татарского пролива. Там в зимний период, во время подходов к побережью производителей для нереста, ведется подледный лов этой рыбы при помощи вентерей. Однако запасы наваги у Западного Сахалина в целом невелики. Рекомендованный вылов на 2023 г. составил 1,17 тыс. тонн и почти столько же — на 2024 г. (1,11 тыс. тонн). Поэтому ресурсы наваги не представляют промыслового интереса для рыбодобывающих компаний юго-западного Сахалина.

Азиатская корюшка также более многочисленна у северо-западного Сахалина, а у юго-западного Сахалина она малочисленна.

Определенный интерес для прибрежного промысла может иметь морская малоротая корюшка. Этот вид рыб распространен вдоль всего западного побережья Сахалина, но сырьевые ресурсы небольшие. Сейчас численность малоротой корюшки находится на среднем уровне, а состояние запасов оценивается как стабильное. Рекомендованный вылов на 2023 г., как и на 2024 г., составляет лишь 354 тонны.

Промысловые беспозвоночные и водоросли

Камчатский краб. В настоящее время этот вид крабоидов, один из самых известных и ценных среди промысловых видов беспозвоночных, широко распространен вдоль западного побережья Сахалина в пределах Татарского пролива. Но наиболее крупные и плотные промысловые скопления в последние годы отмечаются только у юго-западного побережья острова.

С 2000 г. продолжалась деградация запаса промыслового стада камчатского краба — в основном по причине тотального браконьерства. С 2003 г. по 2011-2012 гг. запас находился на историческом минимуме, траловые уловы были единичны. С 2012-2013 гг. начался постепенный рост запаса, продолжающийся по настоящее время. К 2022 г. промзапас несколько превзошел уровень 8 тыс. тонн, что более чем вдвое ниже биомассы, при которой популяция достигает своей наибольшей продуктивности (18 тыс. тонн). Промысел возобновлен в 2022 г. с объемом 150 тонн. Вылов в 2022 г. составил 148,7 тонны.

В связи с тем, что запасы этого вида только начинают восстанавливаться, ОДУ камчатского краба у Западного Сахалина в 2023 и 2024 гг. рекомендовано оставить на уровне 2022 г., т.е. в объеме 150 тонн (53571 экземпляр).

Краб-стригун опилио. Этот вид настоящих крабов широко распространен в Западно-Сахалинской подзоне. Его промысловые концентрации формируются и у юго-западного побережья острова, к югу от 48°с. ш.

В 2017 и 2018 гг. плотность скоплений промысловых самцов была сравнимой на юге и севере подзоны. В 2020 г. плотность их распределения была несколько ниже, чем в 2018 г. Промысловая численность краба по данным траловой учетной съемки 2022 г. оценена в 3,424 млн экземпляров, промысловая биомасса — в 2602 тонны. Очевидно, что в 2022 г. промысловый запас был еще ниже, чем в 2020 г., похоже, что это приобретает вид нисходящего тренда, отмечают в СахНИРО.

У Западного Сахалина промысел краба-стригуна опилио, по имеющимся данным, с 1981 г. велся японскими рыбаками. Их годовой вылов в 1983 г. достигал 495 тонн, а в 1984 г. — 159 тонн. С 1989 г. к освоению краба-стригуна опилио в Татарском проливе приступил отечественный флот. Наиболее успешно краба ловили в 1995 г. (840 тонн). Позднее, с 2008 г., ОДУ рекомендовался исключительно для нужд ресурсных исследований. Промышленный лов краба-стригуна опилио возобновлен с 2017 г. По данным ОСМ «Рыболовство», с 2017 по 2022 гг. годовое освоение общего допустимого улова составляло от 96 до 100% и не превышало 500 тонн в год.

С учетом состояния запаса популяции этого краба и наметившейся тенденции рекомендуется установить ОДУ опилио в Западно-Сахалинской подзоне на 2024 г. в 0,354 тыс. тонн. (472 тыс. экземпляров).

Северная креветка. По многолетним данным, северная креветка в Татарском проливе встречается от 46°50’ до 50°30’ с. ш., на глубинах от 100 до 783 м. Основные промысловые скопления приурочены к свалам глубин 200-600 м.

По данным учетных траловых съемок промысловая биомасса северной креветки по всему району в 2018 г. составила 40 939 тонн, в 2020 г. — 44 821 тонну. Но съемка 2022 г. выявила значительное снижение численности северной креветки в Татарском проливе, более чем в два раза по сравнению с 2020 г. Биомасса промысловой части популяции северной креветки Татарского пролива составила лишь 18 793 тонны.

С 2019 г. наступило снижение ОДУ в Западно-Сахалинской подзоне, существенно снизились и годовые уловы. Это связано со значительным переосвоением ОДУ северной креветки в подзоне Приморье, заявили в филиале. Там, по данным СахНИРО, севернее мыса Золотой перелов наблюдается с 2012 г. и в последние годы он резко возрос, превысив в 2017 и 2018 гг. рекомендованный уровень в 1,5 раза, а в 2019 г. — почти в два раза. В 2020 г. подобная тенденция к переосвоению в подзоне Приморье севернее мыса Золотой сохранилась, величина освоения ОДУ северной креветки в этой акватории составила 192%.

В соответствии с выявленным текущим состоянием запасов и наблюдающейся тенденцией снижения численности и биомассы рекомендуется установить ОДУ северной креветки в 2024 г. в Западно-Сахалинской подзоне в объеме 0,675 тыс. тонн.

Гребенчатая креветка. Гребенчатая креветка в промысловых количествах отмечается по всему Татарскому проливу на глубинах от 100 до 300 м. В северной части пролива, в координатах от 49°15’ до 50°10’ с. ш., находится самое крупное ядро концентрированных скоплений с максимальными уловами, большей частью расположенное в Западно-Сахалинской подзоне, меньшей — в Приморской. По данным учетных траловых съемок установлено, что за период с 2000 г. наиболее плотная часть этого ядра заметно сместилась в направлении от приморского берега к сахалинскому, а за последние годы, кроме того, еще и на север. В последние годы наиболее плотные скопления гребенчатой креветки отмечаются в районе 50° с. ш., где сейчас и сосредоточился основной промысел.

Съемка 2018 г., выполненная на всей акватории Татарского пролива, подтвердила стабильное состояние запаса. Общий промысловый запас гребенчатой креветки в Татарском проливе составил 11 810 тонн, при этом отмечалась значительная доля особей непромыслового размера (биомасса — 10 053 тонны).

По данным учетной съемки 2020 г., промысловый запас гребенчатой креветки в целом по Татарскому проливу составил 4 238 тонн. Исследования, выполненные в 2022 г., показали значительное сокращение площади промысловых скоплений. Промысловая биомасса в целом по Татарскому проливу составила 1211 тонн. При этом в уловах отмечалась значительная доля непромысловых особей — 4433 тонны. Таким образом, результаты учетных траловых съемок последних лет выявили существенное сокращение запасов гребенчатой креветки в районе.

С 2010 по 2022 гг. вылов гребенчатой креветки в Западно-Сахалинской подзоне колебался от 107 до 696 тонн. В подзоне Приморье на участке севернее мыса Золотой он варьировал от 53 до 206 тонн.

С 2020 г. отмечается резкое падение вылова. В 2020 г. в Западно-Сахалинской подзоне вылов составил 492,7 тонны, или 70% ОДУ. В подзоне Приморье севернее мыса Золотой — 128,8 тонны, или 30% ОДУ. Недоосвоение выделенных лимитов в Западно-Сахалинской подзоне и в подзоне Приморье севернее мыса Золотой связано с организационными причинами и специфическими гидрологическими условиями. В 2021 г. из-за резкого падения численности скопления гребенчатой креветки были значительно разрежены, что привело к снижению уловов. Объем вылова гребенчатой креветки у Западного Сахалина составил 237,9 тонны, или 33% ОДУ, в подзоне Приморье севернее мыса Золотой — 91,2 тонны, или 21% ОДУ.

В соответствии с текущим состоянием запасов и выявленными тенденциями в 2024 г. рекомендуется установить общий допустимый улов гребенчатой креветки в Западно-Сахалинской подзоне в 0,358 тыс. тонн.

Кукумария японская. В результате проведения комплексных траловых съемок в последние годы в водах Западного Сахалина выявлены значительные скопления кукумарии японской на участке от 45°57’ до 51°06’ с. ш., на глубинах 20-150 м. Вместе с тем основной район промысла этой голотурии сейчас расположен у юго-западного Сахалина, где лов ведется на протяжении почти десятка лет.

С 2011 по 2015 гг. годовой вылов кукумарии составлял менее 100 тонн, но в 2016 г. он увеличился в четыре раза, до 405 тонн. В дальнейшие годы объем возрастал до 1 251 тонны в 2018 г.

Этому способствовало повышение спроса на кукумарию и открытие рынка сбыта. В дальнейшем годовые уловы стали колебаться в пределах 467-905 тонн, что составляло 43-82% ОДУ. Недоосвоение лимитов в последние годы связанно с организационными причинами, в том числе сокращением рынка сбыта.

Результаты анализа биологического состояния запаса, данных учетных съемок и промысловой статистики позволяют говорить о стабильном состоянии запаса кукумарии японской в Западно-Сахалинской подзоне. Прогнозируемая величина запаса Западного Сахалина на 2024 г. больше критических значений. Поэтому в рамках «предосторожного подхода» необходимо вести промысел в режиме постоянной интенсивности, считают ученые.

Величина запаса японской кукумарии Западного Сахалина в 2024 г. прогнозируется на уровне 7824 тонны. Таким образом рекомендуется установить ОДУ кукумарии в Западно-Сахалинской подзоне на будущий год в 1095 тонн.

Серый морской еж. У юго-западного Сахалина традиционный район активного промысла морских ежей расположен от поселка Шебунино до поселка Яблочное. Состояние ресурсов оценивается как стабильное. Наблюдается устойчивость размерно-массовых характеристик промысловой части скоплений, существенное и постоянное пополнение молодью. В последние годы отмечается рост удельных показателей обилия. В 2022 г. средняя удельная плотность составила 28,4 экз./кв. м, средняя биомасса — 1кг/кв. м.

Величина текущей промысловой биомассы — 6,7 тыс. тонн, общая площадь поселений морских ежей — 13 кв. км. За последние пять лет общий допустимый улов увеличился с 530 тонн в 2018 г. до 804 тонн в 2022 г. Среднемноголетний уровень освоения ОДУ серого морского ежа хороший и составляет 98,5%.

На 2023 г. ОДУ серого морского ежа установлен в 797 тонн. В 2024 г. общий допустимый улов морского ежа в Западно-Сахалинской подзоне рекомендуется установить в объеме 0,787 тыс. тонн, т.е. лишь на 10 тонн меньше.

Среди других видов промысловых беспозвоночных, запасы которых невелики, некоторый интерес для прибрежного лова могут иметь такие виды, как травяная креветка, четырехугольный волосатый краб, песчаный и гигантский осьминоги, а также трубачи.

Травяная креветка образует небольшие скопления у юго-западного Сахалина, в том числе в прибрежье Невельского и Холмского районов. Состояние запасов этого вида креветок характеризуется как стабильное, а величина ОДУ небольшая, только 39 тонн. Четырехугольный волосатый краб образует скопления в основном у юго-западного побережья Сахалина, больше в границах Невельского района. Его промысловые запасы восстанавливаются после перелова и длительной депрессии, ОДУ небольшой — до 100 тонн.

Песчаный и гигантский осьминоги преимущественно распределяются у юго-западного Сахалина, в том числе в прибрежье Невельского и Холмского районов. Состояние их запасов оценивается как стабильное, но численность этих видов невелика и, соответственно, рекомендованный вылов песчаного осьминога составляет 60 тонн; у более крупного гигантского осьминога РВ — 130 тонн.

Основные промысловые скопления трубачей (несколько видов брюхоногих моллюсков) распределяются в Татарском проливе несколько севернее границ Невельского и Холмского районов. В настоящее время запасы их невелики, ОДУ в 2022 г составлял менее 200 тонн, а на 2023 г. — 155 тонн.

Ламинария японская. У юго-западного побережья Сахалина промыслом осваивается один вид водорослей — ламинария японская. Основные ее заросли сосредоточены на каменистой рифовой гряде от мыса Тукотан до реки Шебунинка.

Состояние ресурсов ламинарии японской у юго-западного побережья Сахалина оценивается как стабильное. Снижения размерно-массовых показателей слоевищ не отмечено, не наблюдается и снижения промысловых параметров водорослевого пояса, площадь произрастания водорослей остается стабильной, практически на том же уровне.

Общая площадь, занятая промысловыми зарослями ламинарии у юго-западного побережья, составляет 1,73 кв. км и с 2009 г. не претерпевает особых изменений. По данным 2022 г., общий запас составил 20,48 тыс. тонн, из них 14,98 тыс. тонн — промысловый запас, 5,5 тыс. тонн — непромысловый. РВ последние пять лет колеблется в пределах 4,8-6,16 тыс. тонн, в 2023 г. он составил 5,1 тыс. тонн.

Среднемноголетний вылов — 3,43 тыс. тонн. В последние годы промышленное освоение ламинарии японской увеличивается и колеблется в пределах 37,5-109,4% РВ. Среднемноголетний уровень вылова составляет 67,5% РВ.

Также у юго-западного побережья объектами любительского лова являются костария ребристая, ламинария цикоревидная, саргассум бледный, цистозира толстоногая и другие виды и роды водорослей. В отдельных районах прибрежной зоны Сахалина ресурсы водорослей из этого списка образуют скопления с биомассой десятки тысяч тонн. В перспективе, когда появится промышленный спрос, может быть открыт промысел этих видов, обращают внимание специалисты.

Схемы и графики предоставлены пресс-службой СахНИРО.



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