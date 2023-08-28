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Измерение мальмы из рек острова Симушир. Фото участника экспедиции

Рыбохозяйственная наука подключилась к комплексной экспедиции на Курилах

Ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии впервые приняли участие в экспедиции «Восточный бастион — Курильская гряда». Четвертый сезон проекта собрал на острове Симушир самых разных специалистов.

Цель проекта «Восточный бастион — Курильская гряда» — возрождение научного присутствия на Курилах, обследование территорий островов и прилегающих акваторий, популяризация знаний о них. Работа стартовала в 2019 г. За четыре сезона комплексных экспедиционных работ специалисты обследовали Кунашир, Итуруп, Уруп, Чирпой, остров Броутона и Симушир.

Этим летом Русское географическое общество и Экспедиционный центр Минобороны России провели четвертый этап долгосрочной комплексной экспедиции — на Симушире.

Среди участников проекта — зоологи (ихтиологи, энтомологи, орнитологи), археологи, ботаники, геологи и географы.

Научная группа ВНИРО — опытные специалисты Тихоокеанского и Сахалинского филиалов — провела ихтиологические и гидробиологические работы, рассказали Fishnews в пресс-службе института.

Районы исследований ихтиофауны и промысловых беспозвоночных охватили северную часть Симушира, в том числе бухту Броутона, реку Форель, бухту Душная, реку Косточкин, перешеек Косточко. Обследовались тихоокеанская треска, зайцеголовый терпуг, получешуйник Гилберта, морской серый еж, бычок-бабочка. В реках Форель и Косточкин специалисты нашли мальму.

Ученые выполняли качественную оценку зоопланктона, видового разнообразия зообентоса и рыб, их размера, веса и возраста.

Результаты, полученные в ходе комплексной экспедиции «Восточный бастион ‒ Курильская гряда», позволят отечественным ученым актуализировать сведения об экосистемных компонентах региона, а в перспективе — разработать эффективные меры, направленные на сбережение и приумножение природных ресурсов.

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  • Измерение мальмы из рек острова Симушир. Фото участника экспедиции
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