Из бухт Приморья убирают затонувший флот

В Приморском крае в этом году планируют поднять и утилизировать 14 затонувших судов. Большая часть этих негодных плавсредств уже извлечена, отмечают в правительстве региона.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».Из акваторий края до 2024 г. будет поднято и утилизировано 26 объектов — 14 в этом году и 12 в следующем, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморья.

«12 судов уже подняты их владельцами. Два бесхозных судна поднимаем за счет краевого бюджета, на эти цели предусмотрено более 50 миллионов рублей. Еще 12 судов будут подняты в 2024 году на средства собственников этих кораблей. Уже обследовано восемь судов, которые еще предстоит поднять. По двум из них, подъем которых осуществится в текущем году, проекты находятся на согласовании. Планируется, что работы завершатся в октябре», — рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Сергей Цыбулин.

Среди судов, которые уже достали со дна — рефрижератор «Агат» и буксир «МБ-150». В работе специалисты используют понтоны, морские краны и полиспасты. Решение о способе подъема принимается после обследования.

«Проект позволил создать понятный механизм подъема и утилизации затонувших судов, в первую очередь, мешающих безопасному судоходству. Вторым немаловажным фактором является экология морей, на которую не лучшим образом влияют подобные объекты», — отметила зампред правительства региона Елена Пархоменко.

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