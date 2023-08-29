Более 100 тыс. тонн: ученые представили сводки с ивасевой путины

К началу недели вылов сардины-иваси российским флотом составил более 110 тыс. тонн. Объем добычи этой рыбы находятся на высоком уровне, отмечают специалисты.

Традиционный обзор промысла пелагических рыб представили специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО).

По данным на 27 августа, на промысле сардины-иваси и скумбрии работало 26 средне- и крупнотоннажных судна под российским флагом. Однако в среднем ежесуточно на лову находилось 16 единиц флота.

Промысел велся на обширной акватории Южно-Курильской зоны на двух основных участках: в Южно-Курильском проливе и на траверзе пролива Фриза на перепаде температуры поверхности океана 12-20°С.

Уловы сардины высокие, максимальный суточный вылов у отдельных судов превышал 500 тонн, отметили ученые. За неделю поймано 16085 тонн, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные филиала.

Объемы добычи скумбрии очень низкие. Они значительно уступают показателям 2021-2022 гг., хотя несколько увеличились по сравнению с показателем предыдущей недели. За семидневку вылов составил 45 тонн.

Всего с начала года на 27 августа добыто 110 633 тонны сардины-иваси и 8721 тонна скумбрии (с учетом вылова в исключительной экономзоне Японии в январе-феврале).

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