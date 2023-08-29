Китайские гости оценили возможности Владивостокского морского рыбного порта

Владивостокский морской рыбный порт посетила делегация из Китая. Особый интерес гости проявили к перевозке грузов, в том числе рыбопродукции, по интермодальным транспортным коридорам. В компании отметили, что эти маршруты будут проходить через порт.

Визит состоялся в рамках подготовки поездки генерального секретаря правительства провинции Ляонин во Владивосток. Делегацию возглавляла начальник канцелярии по иностранным связям правительства провинции госпожа Ло Ли, рассказали Fishnews в пресс-службе Владморрыбпорта.

Гостей ознакомили с портовыми мощностями, также им представили информацию о приоритетных направлениях перевалки грузов. Частью презентации стала экскурсия на тыловые железнодорожные терминалы, расположенные на станциях Угольная («ПИК» и «Фреш Терминал») и Уссурийск («Терминал Хлебная База»).

Генеральный директор Владморрыбпорта Александр Шевченко отметил, что большим успехом на предприятии пользуется оборудование из КНР, приобретаемое в рамках реализации масштабной инвестиционной программы. Во второй половине 2023 г. технический парк пополнится четырьмя портальными кранами MQ грузоподъемностью по 60 тонн и тремя козловыми кранами RTG от Sany — ведущего производителя тяжелого оборудования в Китае.

Гости и представители порта выразили надежду на развитие сотрудничества и формирование благоприятных условий для предоставления комплекса логистических услуг обеими сторонами.

Напомним, в конце прошлого года Владивостокский морской контейнерный терминал — оператор Владморрыбпорта — начал обслуживание прямого регулярного контейнерного сервиса по маршруту Китай — Владивосток — Китай.

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