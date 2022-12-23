Из Китая во Владивосток проложили новую контейнерную линию

Владивостокский морской контейнерный терминал — оператор Владморрыбпорта — начинает обслуживание прямого регулярного контейнерного сервиса по маршруту Китай — Владивосток — Китай.

Оператором линии стала транспортно-экспедиторская компания ООО «Хаб Шиппинг» — агент Reel Shipping LLC, сообщили Fishnews в пресс-службе Владморрыбпорта.

Первый рейс запланирован на 24 декабря из китайского порта Нанша. Прибытие в порт Владивосток ожидается 3 января. Судозаходы в рамках сервиса обещают осуществлять еженедельно.

В компании обратили внимание и на другие возможности: регулярные судозаходы в четыре основных порта КНР (Циндао, Шанхай, Нингбо и Нанша), гарантированную постановку судов по прибытии в порт Владивосток.

Предусматривается возможность приоритетной отправки импортных грузов по железной дороге в регионы России при заказе перевозки по сквозному линейному коносаменту.

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