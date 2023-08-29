Реальные вопросы промыслового судостроения обсудят на Seafood Expo Russia

Круглый стол, посвященный обновлению промыслового флота и перерабатывающих мощностей, пройдет в первый день Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Организаторы делают акцент на прикладных темах.

Строительству и оснащению промыслового флота будет посвящено специальное мероприятие в деловой программе Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Круглый стол «Рыбная промышленность на пути к технологическому суверенитету: обновление флота и перерабатывающих мощностей» пройдет 27 сентября, после завершения пленарной сессии, с 14:00 до 15:30 в конференц-зале D3 конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

К профильному круглому столу присоединится заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. В прошлом году он уже посещал мероприятие и высоко оценил организацию и состав участников, отметив, что «именно на такой площадке можно вырабатывать современные решения и находить новых партнеров».

«Мы давно ушли от обсуждения общих аспектов обновления рыбопромыслового флота и сконцентрировались на комплексе тех реальных задач, которые возникают у наших клиентов», — подчеркнул генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Рекордную площадь в этом году на питерской выставке займет раздел оборудования в этом году. «Поэтому мы просим рыбопромышленников обязательно командировать на выставку капитанов промысловых судов, рефмехаников, механиков-наладчиков, технологов, старших мастеров добычи. Именно технические специалисты смогут оценить возможность применения представленного оборудования на промысле и в производстве», — обратился к участникам предстоящего мероприятия Иван Фетисов.

Особое внимание к теме промыслового судостроения приковано в том числе и в связи с предстоящим вторым этапом инвестквот и крабовых аукционов. Вопросы строительства новых рыболовных и краболовных судов станут основными, но не единственными, которые представители ведомств, бизнеса и экспертного сообщества рассмотрят на круглом столе. На этой же площадке будет представлено оборудование для комплектации судовых систем и рыбопереработки. Поставщики смогут кратко рассказать о своей продукции, а по результатам выступлений эксперты дадут свою оценку внутреннего потенциала производителей оборудования для оснащения российского промыслового флота и перерабатывающих мощностей, сообщили Fishnews в пресс-службе ESG.

Кроме того, перед началом мероприятия организаторы предложат участникам познакомиться и пообщаться, чтобы производители оборудования смогли найти заинтересованных в их продукции партнеров.

Напомним, что Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) состоятся в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября. Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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