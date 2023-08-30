Тайфун затруднил работу добытчикам кеты в Приморье

Промысел кеты в Приморском крае осложнила переменчивая погода и сильные дожди. За неделю рыбаки Тернейского района выловили 14 тонн этого вида лососей.

Добычу кеты на севере Приморского края ведет компания «Тройка», рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона. Предприятие социально ориентированное, часть выловленной рыбы реализуется жителям края по доступной цене.

«Промысел кеты, который начался неделю назад в Тернейском муниципальном округе, осложняет переменчивая погода и непрекращающиеся сильные дожди. Так, на сегодняшний день добыто 14 тонн этой красной рыбы. В прошлом году вылов на 1 сентября составлял уже 40 тонн кеты», — подчеркнул глава регионального агентства по рыболовству Валерий Корко.

Промышленный лов кеты будет открыт до 10 октября. Коренные малочисленные народы Севера будут ловить лосося в Ольгинском и Лазовском муниципальных округах с 21 сентября по 25 октября.

По данным Росрыболовства, к концу августа вылов лососей на Дальнем Востоке достиг 560 тыс. тонн.

Напомним, что в течение двух последних недель Приморский край находился во власти тайфунов с сильным ветром и обильными осадками.

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