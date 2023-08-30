ЕС сохранит запрет по балтийской треске

Еврокомиссия не станет предлагать общий допустимый улов для трески в восточной части Балтийского моря на будущий год. Отмечено, что состояние популяции не улучшилось, поэтому запрет на промысел будет сохранен.

Ответы на вопросы по ОДУ для Балтики на 2024 г. опубликованы на сайте Еврокомиссии, сообщает корреспондент Fishnews. В пресс-релизе говорится, что экологическая ситуация в море достаточно хрупка из-за ограниченности его сообщения с Мировым океаном, малой глубины и значительного перелова важных промысловых видов — сельди и трески.

Напомним, запрет на добычу трески в восточной части Балтийского моря ЕС ввел еще в 2019 г.

Так как состояние популяции не улучшилось, общий допустимый улов не установят и на будущий год, под запретом также останется добыча трески рыбаками-любителями. Более того, в период нереста этой рыбы будут закрыты и некоторые промыслы сельди. Что касается неизбежного прилова, то в комиссии ждут обновления информации от Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES).

Похожая ситуация наблюдается с треской в западной части Балтики. Поэтому ICES рекомендовал сократить ее ОДУ на 97%, до 24 тонн. Еврокомиссия, в свою очередь, предлагает сохранить уже действующий запрет коммерческого промысла на 2024 г. Кроме того, чиновники настаивают на закрытии ряда промыслов сельди в период нереста трески, ограничения предусмотрены и для любительской рыбалки.

Предлагается запретить и любую добычу сельди западной популяции, которая страдает из-за сильного перелова. Еврокомиссия также планирует серьезно обсудить с Норвегией и Великобританией промысел сельди в проливе Скагеррак и Северном море: по оценкам ICES, на эти акватории в 2024 г. должно прийтись 90% вылова.

Намерены в Еврокомиссии закрыть и целевой промысел сельди в Ботническом заливе и центральной части Балтийского моря. Там биомасса этой рыбы также находится ниже безопасного уровня, ожидается, что запас не восстановится вплоть до 2025 г.

Квота на промысел сельди в Рижском заливе будет сокращена на 20% (несмотря на рекомендацию ICES о сокращении на 23%).

Еврокомиссия пока не предлагает ОДУ камбалы и шпрота, которые добываются вместе с сельдью и треской. Европейские чиновники ждут рекомендаций ICES о допустимом прилове этих видов.

Предусмотрено и дальнейшее сокращение промысла лосося. Так, следуя рекомендации ученых, Еврокомиссия разрешит его вылов летом только в прибрежных водах Ботнического залива. Таким образом, промысел красной рыбы в Аландском море окажется под запретом, как и в центральном бассейне Балтики.

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