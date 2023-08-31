Флоту и заводам под инвестквоты устанавливают правила для лизинга

Минсельхоз утвердил порядок уведомления о переходе прав собственности на рыболовное судно или рыбоперерабатывающий завод, построенные в рамках механизма инвестквот, к лизинговой компании.

Внесенные в конце прошлого года изменения в закон о рыболовстве устранили одну из коллизий, на которые указывали в рыбацком сообществе. Из оснований для расторжения договора, закрепляющего инвестиционную квоту за пользователем, исключен вариант, когда судно или завод находятся в его распоряжении на основании договора лизинга.

По закону пользователь обязан уведомить Минсельхоз о переходе права собственности на объект инвестиций к российской лизинговой компании и одновременном заключении с ней договора лизинга. Порядок уведомления утвержден отдельным приказом министерства, сообщает корреспондент Fishnews. Сведения о смене собственника судна или завода необходимо направить регулятору на бумажном носителе или в электронной форме в течение 15 рабочих дней с даты государственной регистрации перехода права.

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