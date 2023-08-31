Росрыболовству хотят добавить функций по новому закону

Минсельхоз начал размещать проекты документов для реализации нового закона о рыболовных участках. За Росрыболовством планируется закрепить полномочие по уведомлению о досрочном расторжении договора на РЛУ.

Отраслевые регуляторы готовятся к выполнению изменений закона о рыболовстве, принятых в июле. Новыми полномочиями в связи с этим предполагается наделить Федеральное агентство по рыболовству.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз опубликовал проект изменений в положение о Росрыболовстве. По новому закону, для доступа к добыче анадромных видов рыб необходимо будет заключить с регионом соглашение об участии в социально-экономическом развитии субъекта Федерации. Это касается как промышленности, так и организаторов любительской рыбалки.

Если предприятие не заключит такое соглашение в срок или если оно будет досрочно расторгнуто, то госорган уведомляет получателя участка о расторжении договора. Функции по направлению такого оповещения планируется закрепить за Росрыболовством.

Новый закон предусматривает и перевод аукционов по предоставлению права на вылов в электронный формат. Таким образом предполагается продавать и доли квот на добычу водных биоресурсов. Организация таких аукционов или заключение контракта на их организацию со специализированной структурой также должна быть закреплена среди полномочий ФАР.

Также Росрыболовство будет вести реестр недобросовестных участников аукционов — это еще одна новинка законодательства.

Предполагается, что новое постановление, как и сам закон, вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

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