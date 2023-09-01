Встречи профессионалов: что обсудят на конференции по холодильной цепи

Организаторы утвердили деловую программу Международной конференции по непрерывной холодильной цепи Cold Chain Eurasia, которая пройдет 28 сентября в Санкт-Петербурге. В центре внимания экспертов — вопросы хранения и транспортировки пищевой продукции.

В дни проведения Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в КВЦ «Экспофорум» состоится первая Международная конференция по непрерывной холодильной цепи Cold Chain Eurasia.

Мероприятие организуют АСОРПС и Expo Solutions Group.

По данным устроителей, участие в конференции примут свыше 300 экспертов, представителей бизнеса и органов власти из России, стран ближнего зарубежья, Европы и Азии.

В программе — пленарная сессия «Рынок скоропортящейся продукции: тренды, вызовы и требования со стороны экономики», кейс-сессия «Бесшовная температурная логистика: Мировой опыт и практика в России», бизнес-сессия «Скоростной рынок холодильной цепи: факторы успеха и логистические аспекты», практическая сессия «Индустрия холода и ИТ-технологии».

VI Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий будут проходить в Северной столице 27-29 сентября. Деловая программа форума и выставки также доступна на сайте мероприятий, сообщает корреспондент Fishnews.

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