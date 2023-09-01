В Азовское море заселяется креветка из Черного

Из-за увеличения солености Азовского моря в нем стал расти запас черноморских креветок, подтверждая прогнозы ученых. Такие изменения отразили в рекомендованном вылове и перечне разрешенных орудий добычи.

Сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО в ходе многолетних мониторинговых исследований установили рекордный рост солености вод Азовского моря. Она практически вплотную приблизилась к нижнему уровню солености ближайших районов Черного моря (15%). Ученые предположили, что сформировавшиеся условия создадут возможность захода и активного размножения в Азовском море ряда черноморских промысловых объектов, в том числе креветок.

Для подтверждения этой версии в перечень приоритетных экспедиций ВНИРО включили специализированные исследования состояния популяции промысловых беспозвоночных. Анализ собранных данных подтвердил прогнозы.

Запас черноморских креветок в Азовском море превысил 1 тыс. тонн. Это позволило установить для них в 2023 г. рекордный уровень рекомендованного вылова — 327 тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

По его информации, в правила рыболовства внесли дополнительные орудия для добычи креветок. Если раньше это можно было делать только ручными сачками и волокушами, то к 2023 г. были сняты ограничения на прилов креветки в мелкоячейные ставные невода при промысле других объектов. Также разрешено использовать каравки и подъемные ловушки.

Работа, проделанная сотрудниками АзНИИРХ, и тесное сотрудничество с рыбаками позволило создать благоприятные условия для рекордного вылова черноморских креветок в Азовском море, подчеркнули в институте. Отмечено, что на середину августа было освоено более 200 тонн, а промысел будет продолжаться до конца года. При благоприятных погодных условиях объем вылова креветок в 2023 г. может достигнуть 300 тонн.

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