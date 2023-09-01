Скатам и белому налиму вновь пытаются подобрать добытчиков

Росрыболовство вновь запускает сбор заявок на участие в аукционе по продаже долей квот вылова в районах регулирования НЕАФК и НАФО и исключительной экономической зоне Японии.

Извещение и другая документация для проведения торгов по продаже долей международных квот размещена на сайте Федерального агентства по рыболовству.

Как сообщает корреспондент Fishnews, потенциальным покупателям предлагаются 40 долей квот, которые ведомство уже пыталось продать ранее (тогда заявок на участие в торгах не поступило). Это доля квоты вылова скатов в подрайоне 3 LNO района регулирования НАФО, морского окуня в районе регулирования НЕАФК, две доли квоты вылова лемонемы в ИЭЗ Японии, 29 долей квот добычи кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 района регулирования НАФО, 7 долей белого налима в подрайонах 3NО района регулирования НАФО.

Также на аукцион выставлена 100% доля квоты камбалы длинной (красной) атлантической в подрайонах 3NO района регулирования НАФО.

Заявки на участие будут приниматься с 1 сентября по 2 октября. Сами торги планируется провести в Москве 11 октября.

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