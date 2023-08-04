Международные квоты опять остались нераспроданными
Аукцион Росрыболовства по продаже долей квот на промысел в районах регулирования НЕАФК и НАФО и исключительной экономической зоне Японии вновь не состоялся. Причиной стало отсутствие заявок.
К продаже предлагались 40 долей квот — скатов, морского окуня, кальмара-иллекса, белого налима и лемонемы, сообщает корреспондент Fishnews.
«В связи с тем, что на участие в аукционе (…) не поступило ни одной заявки, признать аукцион не состоявшимся», — сказано в протоколе заседания профильной комиссии Росрыболовства.
Напомним, эти доли квот выставлялись и ранее, однако тогда торги также не состоялись из-за отсутствия заявок.
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews