Международные квоты опять остались нераспроданными

Аукцион Росрыболовства по продаже долей квот на промысел в районах регулирования НЕАФК и НАФО и исключительной экономической зоне Японии вновь не состоялся. Причиной стало отсутствие заявок.

К продаже предлагались 40 долей квот — скатов, морского окуня, кальмара-иллекса, белого налима и лемонемы, сообщает корреспондент Fishnews.

«В связи с тем, что на участие в аукционе (…) не поступило ни одной заявки, признать аукцион не состоявшимся», — сказано в протоколе заседания профильной комиссии Росрыболовства.

Напомним, эти доли квот выставлялись и ранее, однако тогда торги также не состоялись из-за отсутствия заявок.

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