Внутренний рынок меняет вкус к рыбе

Архаичная и дорогая логистика в этом году превратилась в серьезную проблему для отрасли, препятствующую насыщению внутреннего рынка доступной рыбопродукцией, заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

В рамках экспертной дискуссии о перспективах отечественных продуктов внутри страны и за рубежом, организованной 31 августа на площадке ТАСС, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев обратил внимание на серьезные изменения, которые произошли с внутренним рынком за последние годы. По его словам, пандемия и санкции только ускорили процессы расшатывания сложившейся системы поставок рыбопродукции.

К противоречиям, характерным для этой системы, руководитель отраслевой ассоциации отнес прямую связь внутреннего спроса с ценой на рыбу и доходами населения, критическую зависимость рыбного экспорта от четырех рынков (Китай, ЕС, США и Япония) и устаревшую логистику, основанную на наследии производственной инфраструктуры еще советского периода.

«Логистическое трение особенно в текущем году превратилось уже в серьезную, существенную, проблему. Стоимость доставки рыбопродукции морским транспортом, наземным транспортом достигла примерно 60 рублей за килограмм. При отпускной стоимости сельди в 75–76 рублей, минтая мороженого в 90–95 рублей это уже является барьером», — заявил Герман Зверев.

По его словам, поддерживать внутренний спрос только за счет низких цен на рыбу невозможно. В то же время исследования ВЦИОМ показывают резкое сокращение доли покупателей, которые ориентируются не столько на стоимость, сколько на качество и свежесть рыбопродукции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ВАРПЭ считает важной работу с каналом HoReCa — чтобы предлагать рынку продукт с оптимальными ценовыми и качественными характеристиками. Ассоциация также продолжит заниматься анализом рынка, в том числе для определения недооцененных видов рыбы и их продвижения внутри страны. С этой целью, по мнению Германа Зверева, можно задействовать как общероссийский ассортимент рыбной продукции, вроде минтая, горбуши или трески, так и локальные бренды, к которым относятся, к примеру, навага на Сахалине, лещ и сазан на Волге или барабулька в южных регионах.

С точки зрения перспектив развития экспорта президент ВАРПЭ назвал три направления, где стоит прикладывать максимальные усилия. «Это Латинская Америка — в части белой рыбы, производства филе минтая и продукции из трески. Это Африка — в основном это сельдь. Это Индия — страна, которая могла бы также быть серьезным рынком для филе минтая», — перечислил Герман Зверев.

По его словам, перед российскими рыбопромышленниками сейчас стоит задача подстроить экспортные поставки под структуру внутреннего рынка в этих странах.

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