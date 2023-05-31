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Исследование показало, что россияне довольно часто готовят рыбные блюда

Важное исследование: как выглядит «рыбное меню» россиян

ВЦИОМ в партнерстве с ВАРПЭ провели исследования российского рыбного рынка. Анализ показал целый ряд интересных тенденций. Глава ассоциации рассказал, какие решения помогут увеличить потребление рыбы в стране.

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о «рыбном меню» россиян. Опрос был организован в партнерстве со Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников. Аналогичное исследование выполнялось и пять лет назад. Социологи подробно рассказали о свежих результатах. Fishnews публикует данные центра.

Что показал новый опрос

Как покупают

Исследование установило, что доля россиян, покупающих рыбу и рыбную продукцию, остается стабильно высокой в последние пять лет. С разной периодичностью такие покупки совершают 93% (2018 г. — 95%). В то же время фиксируется снижение частоты покупок, если в 2018 г. процент ежемесячных покупателей рыбы и рыбной продукции достигал 81%, то сегодня он чуть ниже — 75%.

Вместе со снижением частоты покупок рыбы и рыбной продукции, уменьшается и интенсивность ее потребления: сегодня едят рыбу раз в неделю и чаще 42% россиян, это в 1,6 раза меньше, чем пять лет назад (в 2018 г. — 68%). Среди молодежи показатели еженедельного потребления рыбы не только скромнее, но и быстрее снижаются: за пять лет — в 2,5 раза (55% в 2018 г., 31% в 2019 г. и 22% в 2023 г.).

Ключевой мотив включения рыбы в рацион — польза для здоровья (потребление витаминов и питательных веществ, содержащихся в рыбе) – 49% от числа употребляющих рыбу(сторонники здорового образа жизни называют этот мотив чаще – 61%). На втором месте — вкусовые свойства (29%), а на третьем — любовь к рыбным блюдам (25%). Женщины едят рыбу из-за ее полезных свойств гораздо чаще, чем мужчины (57% против 40%), а старшей поколение — из-за любви к рыбным блюдам (30% против 18-15% среди 18-24-летних).

Какую рыбу предпочитают и как готовят

Исследование показало, что россияне довольно часто готовят рыбные блюда. 29% готовят рыбу раз в неделю и чаще, 40% — рыбу раз в месяц и реже. Чем старше опрошенные, тем чаще они занимаются приготовлением рыбных блюд. Среди россиян старше 45 лет процент тех, кто готовит рыбу раз в неделю и чаще, достигает 35-37%, то есть каждый третий. Тогда как среди молодежи 18-24 лет — только 6%.

Еще один вывод исследования: рыба — домашнее блюдо. Почти 90% тех, кто употребляет рыбу, предпочитают делать это дома (86%), тогда как в заведениях общепита чаще всего употребляют рыбные блюда 9%, еще реже — в гостях (2%). В большей степени на особенности употребления рыбных блюд влияет возраст, молодежь чаще заказывает их в кафе, ресторанах и столовых (18-20% среди 18-34-летних), а россияне старшего возраста в подавляющем большинстве случаев готовят такие блюда дома (95% в группе 60+).

Наиболее популярна у россиян оказалась жареная рыба — 63%,в группе старше 45 лет жарят рыбу 73-70%.В пятерку рыбных блюд также вошли: рыба запеченная (36%), уха (35%), рыбные котлеты (23%) и тушеная рыба (13%).

При этом наиболее популярные в семьях рыбные блюда не совпадают с тем, в каком виде россиянам нравится употреблять рыбу. Среди любимых россиянами рыбных блюд первая строка отводится слабосоленой рыбе (44%), а потом уже следует рыба холодного (34%), горячего (33%) копчения и жареная рыба (31%). Более четверти наших сограждан отметили, что предпочитают филе/стейки из рыбы (27%). Каждый пятый оказался любителем вяленой, сушеной рыбы и рыбных снеков (22%). Почти столько же в качестве любимых называют роллы и рыбные котлеты (по 19%). Рыбные консервы предпочитают 17%.

Предпочтения россиян по конкретным видов рыб достаточно стабильны, за пять лет топ-7 востребованных видов рыб не изменился. В него входят как премиальные породы рыб, так и более бюджетные: чаще всего респонденты говорят, что употребляют в пищу скумбрию (46%), сельдь (46%), горбушу (44%), минтай (40%), форель (37%), семгу (35%), кильку/шпроты (31%). С 2018 г. все виды рыб стали звучать в ответах реже, особенно сайра (-19 п.п.), камбала (-15 п.п.), мойва (-15 п.п.), скумбрия (-13 п.п.), минтай, килька (-12 п.п.), сельдь, горбуша (-11 п.п.). В перечне употребляемой рыбы у молодежи 18-24 лет первые строки занимает «красная рыба» — форель (46%, +21 п.п. к 2019 г.) и горбуша (44%, +8 п.п. к 2019 г.). У старшей возрастной группы, старше 60 лет, топ-3 потребляемой рыбы состоит из более бюджетных видов — сельдь (41%), минтай и скумбрия (по 39%).

Рыба и здоровое питание

В ходе исследования о том, что ведут здоровый образ жизни, сказали 53% россиян. Чем старше россияне, тем чаще они называют свой образ жизни здоровым (в группе до 25 лет — 38%, старше 60 лет — 65%). О том, что регулярно питаются правильно и избегают вредных привычек, говорят 43% наших сограждан. Показатель также увеличивается с возрастом опрошенных (в группе до 25 лет — 25%, старше 60 лет — 56%).

Большая часть россиян оценивает рыбу как обязательный элемент здорового питания — семь из десяти (71%, - 8 п.п. к 2018 г.). С этим чаще соглашаются женщины (76% против 65% среди мужчин), граждане 45-59 лет (82%) и старше 60 лет (77%), тогда как показатель среди молодежи заметно ниже (48%). Этот вывод подтверждается и тем, что рыба занимает вторую позицию в перечне продуктов, составляющих основу здорового питания (тестировался список из 11 групп продуктов) — 70%. На первое место опрошенные поставили овощи (76%), на третье — фрукты (66%), далее следует мясо (64%), молочная продукция (54%), яйца (53%), птица (51%) и другие продукты. В рейтинге молодежи 18-24 лет рыба занимает только четвертое место (55%), обгоняют ее овощи (72%), мясо (70%) и фрукты (66%), а россияне старше 60 лет ставят рыбу на первое место наравне с овощами (по 70%).

Группы потребителей рыбной продукции

Потребителей рыбы и рыбной продукции можно разделить на несколько групп: «фанаты» (люблю рыбу, часто покупаю ее); «эстеты» (люблю рыбу, но считаю, что сложно найти продукт хорошего качества, поэтому покую ее реже, чем хотелось бы); «рациональные» (покупаю рыбу умеренно из-за полезности) и «равнодушные» (ем рыбу достаточно часто, но не считаю ее любимым продуктом или каким-то особенно важным).

За пять лет структура типов потребителей рыбы и рыбной продукции изменилась: сократилась доля группы «фанаты» на 8 п.п. (с 21% до 13%) и доля группы «эстеты» на 12 п.п. (с 23% по 11%), значительно увеличилась доля группы «равнодушные» — на 17 п.п. (с 39% до 56%) и «рациональные» — на 3 п.п. (с 17% до 20%).

Респондентов также можно разделить на несколько групп по отношению к здоровому образу жизни (ЗОЖ) — высокий (30%), средний (52%) и низкий (18%).Исследование показало, что потребление рыбы максимальное в группе с высоким уровнем ЗОЖ: 51% еженедельно потребляют блюда из рыбы, приготовленные дома или в кафе, столовой (среди людей с низким уровнем ЗОЖ таких только 26%).

Что показал анализ: комментирует президент ВАРПЭ

«Оптовый сегмент и ритейл фиксируют снижение спроса на рыбу и морепродукты, — отметил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. — Это вполне объяснимо: российская культура потребления сформирована вокруг красного мяса и мяса птицы, рыбопродукция же относится к «уязвимой группе товаров», от которой в случае сокращения расходов потребители отказываются в первую очередь. В этой ситуации важен персонализированный анализ модели пищевых привычек, поэтому мы попросили ВЦИОМ оценить ситуацию. Кроме того, мы уже заказывали аналогичное исследование пять лет назад. Новый анализ позволил оценить ситуацию в динамике, выявить основные тренды и «точки роста».

Результаты опроса подтвердили многие наши гипотезы. Пандемия «запустила» процесс изменения структуры спроса на рыбопродукцию — на фоне сокращения расходов массовый потребитель отдает предпочтение более дешевым видам продукции. Это подтвердил составленный ВЦИОМ рейтинг. В топ-4 не зря вошли самые доступные виды рыбы — скумбрия, сельдь, горбуша, минтай. Только после них следует премиальные форель и семга.

Важный сигнал для рынка — это ухудшение показателей потребления среди молодёжи. Это требует серьезного внимания со стороны производителей и ритейла. Очевидно, что коммуникация с этой аудиторией неэффективна и важно менять подход к ней. В целом мода на полезные и низкокалорийные продукты, а также растущая популярность азиатской кухни являются основными факторами, стимулирующими потребление морепродуктов во всем мире и точкой роста для российского рынка рыбопродукции.

Очевидно, и то, что ситуация с потреблением рыбы требует все большего внимания со стороны государства – необходимы комплексные меры для популяризации рыбы в стране как это принято в других странах (Японии, США и др.) и повышения ее доступности для населения. Прежде всего — льготное кредитование переработки. Сейчас перерабатывающие заводы из европейской части России к такой мере поддержки не подключены и могут получать кредиты только по стандартной ставке. При этом в силу специфики отрасли для наращивания производства, развития производственных мощностей и тем более для удержания цен оборотных средств предприятиям не хватает. Дело в том, что сырье и ингредиенты для производства они могут получить только по предоплате, а продукция отгружается в торговые точки с отсрочкой в несколько месяцев. Субсидирование ж/д перевозки рыбы, которое пока распространяется только на минтай, важно распространить также на сельдь и горбушу».

Результаты исследования представили 30 мая на «рыбной» сессии в рамках Недели российского ритейла, организованной ВАРПЭ.

Расширенная версия исследования размещена на сайте ВАРПЭ.

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