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Рыбный рынок в Южной Корее

В Южной Корее стимулируют внутренний спрос на рыбу

Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея поставит на внутренний рынок дополнительные объемы рыбы и морепродуктов из государственных запасов для стабилизации цен.

Мера анонсирована в преддверии праздника урожая Чхусок — когда спрос на дары моря в Южной Корее традиционно высок, сообщает корреспондент Fishnews.

Министр морских дел и рыболовства Южной Кореи Чо Сынхван заявил, что с 4 по 27 сентября на внутренний рынок из государственных хранилищ поступит 8 тыс. тонн минтая, 2 тыс. тонн кальмара, 467 тонн скумбрии, 632 тонны рыбы-сабли, а также другие продукты общим объемом 11,5 тыс. тонн. Все они будут продаваться на традиционных рынках и в магазинах со скидкой в 30%, рассказали в пресс-службе министерства.

Также Чо Сынхван заявил о начале с 31 августа кампании по продаже со скидкой продуктов сельского хозяйства и рыболовства, традиционно проходящей перед праздником Чхусок. Кампания направлена на поддержку рыбаков, терпящих убытки из-за начала слива загрязненной воды с японской АЭС «Фукусима-1».

По информации южнокорейской прессы, в 2023 г. на эти цели выделена рекордная сумма — 67 млрд вон (около 50,9 млн долларов), рыбу и морепродукты планируют продавать с максимальной скидкой до 60%. Она будет складываться из собственной скидки торговой площадки и купона, выпущенного государством. Впрочем, максимальный размер скидки ограничен 40 тыс. вон (около 30 долларов) на одного человека.

В акции примут участие 2 175 крупных и средних супермаркетов, 24 онлайн-площадки и 741 традиционный рынок, пишут СМИ Южной Кореи.

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