Наука оценит риски для рыбаков из-за сбросов с «Фукусимы-1»

Специалисты ВНИРО проведут исследования в зоне распространения технической воды, сброшенной с АЭС «Фукусима-1». Экспедиция позволит оценить состояние водных биоресурсов в этом районе и степень риска для промысла дальневосточных рыбаков.

Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) 24 августа приступила к сбросу воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1», в Тихий океан. На первом этапе в течение 17 дней планируется слить 7,8 тыс. тонн воды из резервуаров атомной станции. Данные о ходе этого процесса, включая показатели расхода воды, радиационного мониторинга и концентрации трития после разбавления, которые передает компания — оператор АЭС, отображаются в режиме реального времени на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По информации Росрыболовства, российские суда сейчас не ведут промысел в районе, где осуществляется сброс технической воды с «Фукусимы-1», ситуация опасений не вызывает. Глава ведомства Илья Шестаков поручил Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) провести комплексные мониторинговые исследования с целью оценки состояния водных биоресурсов в зоне распространения использованной на АЭС воды.

В ходе рейса научная группа будут выполнять системный контроль и фиксацию показателей радиационного фона в воздухе, воде, уловах и донных отложениях. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, экспедиция позволит убедиться в безопасности акватории Южно-Курильского района и отсутствии рисков для промысла дальневосточных рыбаков.

В ведомстве также отметили, что за последние три года объем импорта рыбной продукции из Японии в Россию упал на 93% — с 2,9 тыс. тонн в 2020 г. до 192 тонн в 2022 г. За семь месяцев текущего года на российский рынок поступило всего 112 тонн рыбы и морепродуктов из Японии. Кроме того, Роспотребнадзор осуществляет проверку всей продукции водного промысла, которая произведена в Японии и выловлена в тихоокеанском регионе.

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