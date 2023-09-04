Владивостокский рыбный порт зафиксировал рекордные показатели грузооборота

43,9 тыс. тонн рыбы и 1000 тонн грузов снабжения были перегружены через Владивостокский морской рыбный порт в августе. Это абсолютный рекорд грузооборота, зафиксированный с начала работы порта. Предыдущий максимальный результат, достигнутый в августе 2018 г., был меньше на 4%.

Несмотря на сложные погодные условия, прохождение тайфунов порт работал в штатном режиме. Рыбопродукция выдавалась на крытых рампах и навесах, продолжалась ежедневная отгрузка в рефконтейнеры, автотранспорт и железнодорожные вагоны.

За август в составе холодных контейнерных поездов отправлено более 11 тыс. тонн рыбопродукции по маршрутам Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург, сообщили Fishnews в пресс-службе компании. Около 7 тыс. тонн рыбы ушло в рефконтейнерах на экспорт линейным сервисом.

Сегодня у причалов Владивостокского морского рыбного порта одновременно находятся 4 судна с рыбопродукцией. Она выгружается в холодильные мощности группы компаний Владморрыбпорта и отправляется в рефрижераторных контейнерах по всей России и на экспорт. Одновременно с выгрузкой свежего улова продолжается погрузка грузов снабжения для подготовки судов к очередным рейсам.

Владморрыбпорт входит в пятерку крупнейших контейнерных терминалов страны.

В 2022 г. контейнерооборот составил 290 тыс. ТЭУ, в том числе 54 тыс. рефрижераторных ТЭУ, в 2024 г. ожидается увеличение общего контейнерооборота до 500 тыс. ТЭУ.Площадь морского контейнерного терминала составляет около 70 000 квадратных метров, вместимость — более 11000 ТЭУ.

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