Для промыслового флота собираются пересмотреть требования к локализации

Завершается процедура общественного обсуждения по проекту постановления о критериях для признания судна построенным в России. Требования к локализации должны соблюдаться в том числе при участии в программе квот под инвестиции.

Минпромторг в августе представил проект изменений в постановление, регулирующее признание промышленной продукции произведенной в России. Речь идет о поправках в постановление правительства от 17 июля 2015 г. № 719. Проект был размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Для оценки уровня локализации используется балльная система. Как сообщает корреспондент Fishnews, повышение суммы баллов, которая должна набираться для признания промысловых судов российскими, предложено перенести с 1 июля 2023 г. на 1 июля 2025 г., а следующее ужесточение — с 1 июля 2025 г. на 2027 г.

Проект предусматривает и другие изменения. В частности, в Правила выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ.

Напомним, что требованиям постановления № 719 должны отвечать и суда, которые строятся под крабовые квоты. Кроме того, этим документом должны будут руководствоваться и те, кто закажет суда в рамках второго этапа программы инвестквот.

Ранее отраслевое сообщество указывало на слишком жесткие требования к локализации.

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