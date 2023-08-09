Участников программы инвестквот сориентировали на 719-е постановление

При строительстве судов под инвестквоты необходимо будет руководствоваться требованиями по локализации, установленными постановлением правительства от 17 июля 2015 г. № 719. Минпромторгу поручено уточнить порядок начисления баллов для рыбопромысловых судов и морских рефрижераторов.

Требования к объектам строительства второго этапа программы инвестквот определены постановлением правительства от 7 августа 2023 г. № 1287. В документе, в частности, предусмотрено, что при строительстве судов под квоты теперь нужно ориентироваться на постановление правительства от 17 июля 2015 г. № 719. Напомним, что оно определяет показатели для признания продукции российской. Для оценки локализации используется балльная система.

Ранее, на первом этапе программы инвестквот, операции, которые должны были выполняться на территории России, были указаны в самих Требованиях к объектам инвестиций (постановление от 25 мая 2017 г. № 633).

Министерству промышленности и торговли поручено в течение полугода внести в правительство проект изменений 719-го постановления, сообщает корреспондент Fishnews. Должны быть уточнены требования для признания российской продукцией рыбопромыслового флота и морских рефрижераторных судов (на втором этапе к возможным объектам инвестиций добавился транспортный рефрижератор).

Применяться будут требования, действующие на день подачи заявления о закреплении и предоставлении доли квоты.

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