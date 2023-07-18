Локализацию в судостроении призывают сделать выполнимой

Ряд рыбопромышленных предприятий и отраслевое объединение выступили за отсрочку новых требований по локализации при строительстве судов под квоты. Эту позицию поддержал и Минпромторг.

Круглый стол «Судостроение, судоремонт и рыболовство: импортозамещение неизбежно» организовала Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Участие в дискуссии приняли представители рыбной отрасли, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), Минпромторга и Востокгосплана, сообщает корреспондент Fishnews.

Широко обсуждающееся в последнее время предложение об отсрочке требований по локализации, прописанных в постановлении правительства от 17 июля 2015 г. № 719, озвучил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев.

«Мы понимаем, что требования по локализации, как основа технологической безопасности, должны быть сохранены. Но нельзя не учитывать текущую ситуацию в гражданском судостроении — вопрос наличия двигателей, движителей, винторулевой группы, другого оборудования, в том числе на стадии проекта судна. Нельзя включать в проект то, чего нет — потом любое изменение влечет полную перекройку проекта с соответствующими затратами и потерями. Поэтому считаем целесообразным сохранить на будущий период тот порог локализации, который действовал на начало текущего года», — сказал глава ассоциации.

Оборудование, которое нужно для оснащения рыбопромыслового судна, в РФ зачастую не производится, согласился член совета директоров Русской рыбопромышленной компании Станислав Аксенов. «Мы поддерживаем попытки Минпромторга и предприятий это создать, но морально. А платить из своего кошелька, чтобы поддержать российскую промышленность, рыбаки не готовы. Поэтому поддерживаем предложение ассоциации о сохранении баллов по локализации до конца второго этапа инвестквот», — заявил представитель РРПК.

В поддержку этой идеи выступил также управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. «Реалии таковы, что на сегодняшний момент увеличивать локализацию в условиях санкций крайне сложно. Уходя во второй этап инвестиционных квот в части судостроения, мы неизбежно столкнемся с проблемами даже поддержания существующих требований по локализации. А увеличивать этот процент по целому ряду существенных направлений будет практически невозможно», — отметил руководитель холдинга.

Одобрил предложение об отсрочке новых требований по локализации и глава Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Тарусов. «Ужесточать требования категорически нельзя, это просто невозможно. Если мы хотим продолжать заниматься судостроением по второму этапу, то будет разумно оставить тот уровень локализации, который на сегодня есть», — считает он.

Позицию Минпроторга по этому вопросу озвучила заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Ирина Орничева.

«Большое количество участников сегодня отметило, что 719-е постановление должно иметь баллы, приемлемые как для рыбопромысловых, так и краболовных судов. Большая работа по этому вопросу ведется и на нашей площадке совместно с Минсельхозом. Мы поддерживаем эту инициативу, говорим о том, что баллы на локализацию оборудования должны остаться на том уровне, на каком были до 1 июля этого года», — резюмировала представительница министерства.

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