Помочь с производством и сбытом: решения для АПК предлагает экосистема «Своё»

Сервисы экосистемы «Своё» Россельхозбанка нацелены на поддержку предприятий АПК, в том числе рыболовства и рыбоводства, рассказал и.о. директора Приморского регионального филиала РСХБ Михаил Тимашев на конференции Fishnews.

Одна из основных проблем для небольших предприятий — сбыт своей продукции. Это показывает общение и с марифермерами, и с компаниями, которые занимаются прибрежным рыболовством, рассказал и.о. директора Приморского регионального филиала Россельхозбанка Михаил Тимашев на конференции Fishnews Online с представителями рыбной отрасли.

Помочь с реализацией малым и микропредприятиям призван маркетплейс «Своё Родное» от Россельхозбанка. Он нацелен на то, чтобы производителям и покупателям качественных продуктов было легче найти друг друга. Если говорить о рыбной продукции, то сервис популярен, например, для заказа красной икры.

«Своё Родное» — часть цифровой экосистемы «Своё» Россельхозбанка, созданной для поддержки предприятий АПК, в том числе сферы рыболовства и рыбоводства. В экосистеме также платформа «Своё Фермерство», объединяющая предложения от поставщиков товаров и услуг для сельхозпроизводства. С помощью этого сервиса руководство и специалисты предприятий могут повышать компетенцию и получать новые знания: здесь публикуются полезные статьи и видео по различным профессиональным темам.

Сервис « Я в агро» нацелен на решение кадровых вопросов предприятий агропромышленного комплекса.

Все эти сервисы призваны помогать развитию предприятий и АПК в целом, отметил Михаил Тимашев.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

На правах рекламы

АО «Россельхозбанк»