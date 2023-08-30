Банковский сектор готовится к новому этапу квот под инвестиции

Предприятия активно изучают возможности привлечения средств для участия в крабовых аукционах и программе инвестквот, рассказали представители Приморского регионального филиала Россельхозбанка на конференции Fishnews.

В конференции Fishnews Online «Рыбная отрасль в условиях подготовки ко второму этапу квот под инвестиции» приняли участие руководители рыбохозяйственных ассоциаций и специалисты Россельхозбанка.

Основные параметры второго раунда уже определены: правительство выпустило документы, предусматривающие требования к объектам вложений для участников программы инвестквот и победителей аукционов, скомпоновало лоты для крабовых торгов и установило другие правила. Опыт первого этапа показал: банки — важнейший участник процессов получения доступа к квотам для промысла.

Рынок рыбной отрасли очень интересен для всех крупнейших участников банковского сектора, отметил и.о. директора Приморского регионального филиала Михаил Тимашев.

Россельхозбанк активно работает со всеми ключевыми промысловыми предприятиями, рассказал заместитель директора филиала Максим Гусев. «Работаем с заемщиками, устанавливаем лимиты», — сообщил он.

Сейчас всё находится в динамике. Повышение ключевой ставки несколько взволновало участников рынка: пересматриваются финансовые модели, количество лотов, на покупку которых готовы заявляться предприятия. Банк при этом ищет инструменты снижения нагрузки на клиентов. Среди таких возможностей — сотрудничество с другими финансовыми институтами, например с ЭКСАР. Бизнесу предлагается оценить и условия кредитования в юанях.

Михаил Тимашев также напомнил, что рыбная отрасль — экспортно ориентированная и рост валютного курса перекрывает рост процентных ставок по кредитам.

В центре внимания сейчас предстоящие аукционы по крабам, но есть и обращения по установлению кредитных лимитов от желающих реализовать проекты в сфере береговой рыбопереработки, обрисовали ситуацию в банке.

Насколько отрасль устойчива к росту финансовой нагрузки в связи с предстоящими аукционами и новыми инвестпроектами — одна из тем, которой коснулись участники круглого стола. Сроки финансирования программы инвестквот достаточно длительные — 10-12 лет; прорабатываемые кейсы показывают оптимистичные экономические характеристики, отметил и.о. директора Приморского филиала.

Кроме того, полагают эксперты, условия кредитования все равно со временем будут смягчаться.

На круглом столе рассматривались не только темы проектов под квоты. Обсуждали цифровую эксосистему РСХБ, вопросы финансового обеспечения марикультурной отрасли.

В мероприятии участвовали президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев — члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, а также советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак и руководство медиахолднига «Фишньюс».

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