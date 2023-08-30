Новости
В конференции «Рыбная отрасль в условиях подготовки ко второму этапу квот под инвестиции» участвовали руководители рыбохозяйственных ассоциаций и специалисты Россельхозбанка

Банковский сектор готовится к новому этапу квот под инвестиции

Предприятия активно изучают возможности привлечения средств для участия в крабовых аукционах и программе инвестквот, рассказали представители Приморского регионального филиала Россельхозбанка на конференции Fishnews.

В конференции Fishnews Online «Рыбная отрасль в условиях подготовки ко второму этапу квот под инвестиции» приняли участие руководители рыбохозяйственных ассоциаций и специалисты Россельхозбанка.

Основные параметры второго раунда уже определены: правительство выпустило документы, предусматривающие требования к объектам вложений для участников программы инвестквот и победителей аукционов, скомпоновало лоты для крабовых торгов и установило другие правила. Опыт первого этапа показал: банки — важнейший участник процессов получения доступа к квотам для промысла.

Рынок рыбной отрасли очень интересен для всех крупнейших участников банковского сектора, отметил и.о. директора Приморского регионального филиала Михаил Тимашев.

Россельхозбанк активно работает со всеми ключевыми промысловыми предприятиями, рассказал заместитель директора филиала Максим Гусев. «Работаем с заемщиками, устанавливаем лимиты», — сообщил он.

Сейчас всё находится в динамике. Повышение ключевой ставки несколько взволновало участников рынка: пересматриваются финансовые модели, количество лотов, на покупку которых готовы заявляться предприятия. Банк при этом ищет инструменты снижения нагрузки на клиентов. Среди таких возможностей — сотрудничество с другими финансовыми институтами, например с ЭКСАР. Бизнесу предлагается оценить и условия кредитования в юанях.

Михаил Тимашев также напомнил, что рыбная отрасль — экспортно ориентированная и рост валютного курса перекрывает рост процентных ставок по кредитам.

В центре внимания сейчас предстоящие аукционы по крабам, но есть и обращения по установлению кредитных лимитов от желающих реализовать проекты в сфере береговой рыбопереработки, обрисовали ситуацию в банке.

Насколько отрасль устойчива к росту финансовой нагрузки в связи с предстоящими аукционами и новыми инвестпроектами — одна из тем, которой коснулись участники круглого стола. Сроки финансирования программы инвестквот достаточно длительные — 10-12 лет; прорабатываемые кейсы показывают оптимистичные экономические характеристики, отметил и.о. директора Приморского филиала.

Кроме того, полагают эксперты, условия кредитования все равно со временем будут смягчаться.

На круглом столе рассматривались не только темы проектов под квоты. Обсуждали цифровую эксосистему РСХБ, вопросы финансового обеспечения марикультурной отрасли.

В мероприятии участвовали президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев — члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, а также советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак и руководство медиахолднига «Фишньюс».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэдальний востоккрабправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

По лососевым участкам предстоит большая работа

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Все материалы

Интервью

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Предприятия Сахалина и Курил стремятся максимально эффективно осваивать ресурсы

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Василий Соколов

Прогнозируем рост индустриальной аквакультуры

Капитан ЛСС «Справедливый» Сергей ТОМИЛИН

Капитан ледокольного спасательного судна «Справедливый»

Сергей ТОМИЛИН

Каждая спасательная операция сложна по-своему

Генеральный директор РК «Восток-1» Александр САЙФУЛИН. Фото пресс-службы компании

Генеральный директор РК «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

Глубоководный промысел обеспечил России сырьевую базу на десятилетия

Все интервью

Личное мнение

Управляющий директор, главный технолог Рыбозавода «Байкал» Юлия БРАТЕНЬКОВА

Управляющий директор и главный технолог Рыбозавода «Байкал»

Юлия Братенькова

В сырье мы ценим качество, а в поставщиках — стабильность

Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья БАБУРКИНА. Фото предоставлено пресс-службой холдинга

Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей»

Наталья БАБУРКИНА

Экипаж каждого судна — это маленькое государство

Все материалы

Крупным планом

Новые принципы распределения рыболовных участков распространяются и на добычу лососей

Рыбаков ждут большие перемены по участкам

Фестиваль Ульджин

От K-FISH до фестиваля русского краба: популяризация морепродуктов по-южнокорейски

Все больше документов, необходимых предприятиям рыбной промышленности, можно оформить через портал государственных услуг. Фото предоставлено ЮКРК

На промысел — через «Госуслуги»

Ритейл рыбы и морепродуктов является конкурентным и динамичным сегментом торговли

Попались сети: ритейл — инструмент и цель развития рыбной отрасли

События

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.