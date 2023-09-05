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Бангладеш наращивает экспорт мангрового краба и болотного угря, при этом сокращая поставки креветки

Угорь и краб из Бангладеш завоевывают азиатские рынки

Бангладеш наращивает экспорт мангрового краба и болотного угря. При этом в республике отмечают сокращение поставок за рубеж креветки.

Наиболее перспективные рынки сбыта для бангладешских рыбы и морепродуктов — страны Азии. Как рассказал секретарь Ассоциации экспортеров краба Бангладеш Абула Кашем Гали, болотный угорь пользуется большим спросом в Китае: каждую неделю в КНР отправляется около 8 тонн. Сейчас доля бангладешского угря на китайском рынке составляет менее 10%, однако увеличение производства этой рыбы может способствовать росту экспорта, считает секретарь.

Наблюдается повышение доходов и от продаж мангрового краба. Высокий спрос на него отмечен в Восточной и Юго-Восточной Азии. Главным рынком, как и для угря, является Китай, сообщает корреспондент Fishnews. Также мангровый краб Бангладеш поставляется в Гонконг, Мьянму, Вьетнам, Японию и Малайзию.

Выращивание крабов вдоль побережья — перспективное направление для республики, отмечает веб-портал Seafood Network Bangladesh. Однако рост сдерживает нехватка заводов по производству личинок краба. Планируется, что строительство таких предприятий позволит насытить посадочным материалом внутренний рынок и сократить зависимость от импорта.

При этом показатели экспорта бангладешской креветки снижаются. По данным Управления рыбинспекции и контроля качества Кхулна (главный регион — производитель креветки в республике), в течение 2021-2022 финансового года на экспорт было направлено в общей сложности 24,1 тыс. тонн тигровой и гигантской пресноводной креветок, а в следующем 2022-2023 году эти объемы снизились до 19,9 тыс. тонн.

Причинами спада называют сразу несколько факторов: недостаток источников солоноватой воды и дефицит водных ресурсов в целом, эпизоотии различных вирусов, нежелание аквафермеров применять современные методы выращивания и недоступность здоровых личинок. Кроме того, в последнее время отрасль постоянно сталкивается с ростом издержек производства, особенно с подорожанием кормов.

Эти проблемы актуальны и для аквафермеров в других регионах страны. Согласно данным Ассоциации экспортеров замороженных продуктов Бангладеш, последние пять лет общее производство креветки и ее экспорт продолжают сокращаться. Если в 2016-2017 финансовом году страна поставила за рубеж 39,7 тыс. тонн замороженной креветки, то в 2017-2018 гг. объемы сократились до 36,2 тыс. тонн, в 2018-2019 гг. — до 33,3 тыс. тонн, в 2018-2019 гг. — до 30 тыс. тонн.

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