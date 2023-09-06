Поморье встретило груз дальневосточной рыбы

В Маймаксанском грузовом терминале Архангельского тралового флота началась разгрузка транспортного рефрижератора «Симфония». Судно доставило по Севморпути почти 3 тыс. тонн горбуши, нерки, кеты и минтая.

С Дальнего Востока транспортный рефрижератор, загруженный рыбой, вышел 18 августа и в начале сентября прибыл в столицу Поморья. Переход по Севморпути занял у «Симфонии» немногим более двух недель.

«По сравнению с другими арктическими и балтийскими портами России Архангельск имеет более выгодное географическое расположение, а также кратчайшее транспортное плечо до Москвы, значительный пропускной резерв транспортных магистралей и портовых мощностей, включая специализированный рыбный порт», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Архангельской области.

В Архангельск «Симфония» привезла 2,9 тыс. тонн мороженой рыбы — горбуши, нерки, кеты и минтая. По словам зампредседателя областного правительства Евгения Автушенко, местные предприниматели активно сотрудничают с дальневосточными партнерами.

«К концу недели рыба уже должна появиться на прилавках магазинов. Архангельский траловый флот также переориентировался с европейских на восточные рынки, и в следующем году при заходе «Симфонии» в Архангельск планирует отправить этим судном часть своей рыбной продукции на Дальний Восток», — отметил Евгений Автушенко.

Власти региона прорабатывают с федеральным центром возможность субсидирования перевозок рыбной продукции из районов промысла на Дальнем Востоке в Архангельск и в обратном направлении. Это позволило бы нарастить грузопоток по Северному морскому пути, сократить сроки доставки и увеличить объем экспорта в страны Азии.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews