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В Индонезии экспортерам морепродуктов наносит существенный ущерб новое требование властей — хранить часть доходов в государственном банке.

Поставщикам индонезийской креветки вставили палки в колеса

В Индонезии экспортерам морепродуктов наносит существенный ущерб новое требование властей — хранить часть доходов в государственном банке. Отмечают, что отрасль и так пострадала из-за снижения спроса на мировом рынке и подорожания кормов.

Правительство республики обязало поставщиков, вывозящих за рубеж товар стоимостью от 250 тыс. долларов, размещать минимум 30% своего заработка на срок не менее трех месяцев на специальном счете в банке, находящимся под контролем государства. Об этом пишет портал Seafood Source. По его данным, экспортеры, соблюдающие новое требование правительства, получат налоговые льготы, а те, кто не будет его выполнять, могут столкнуться с отзывом лицензии, сообщает корреспондент Fishnews.

Такое решение чиновники оправдывают тем, что экспортеры часто оставляют выручку за рубежом с целью капитализации или из-за более выгодных ставок по депозитам, а также для проведения внешнеторговых операций.

Отмечено, что ограничение распространяются на всех поставщиков за границу, оно призвано повысить финансовую стабильность Индонезии. Однако эти меры уже оказывают огромное влияние на экспортеров и переработчиков морепродуктов — им стало сложнее конкурировать на мировом рынке и закупать креветку по высокой цене.

По информации Seafood Source, представители некоторых крупнейших отраслей индонезийской экономики уже приложили усилия, чтобы отменить постановление правительства. Поднятый экспортерами шум дошел до чиновников, которые занимаются пересмотром противоречивого решения.

Специалисты считают, что в случае сохранения ограничения оно способно подорвать поставленную отрасли самим правительством цель — достичь стоимости экспорта в 7,6 млрд долларов в 2023 г. По данным Национального института рыболовства США, ряд покупателей на мировом рынке морепродуктов уже начинает пересматривать свои планы по закупкам в Индонезии.

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