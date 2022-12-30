Рыбной отрасли Индонезии поставили годовую планку экспорта

Правительство Республики Индонезия поставило задачу рыбному хозяйству страны — заработать в общей сложности 7,6 млрд долларов на экспорте за 2023 г. Ожидается, что по итогам текущего года показатель достигнет 6,2 млрд долларов.

С января по ноябрь общая стоимость поставок рыбы и морепродуктов Индонезии на внешние рынки достигла 5,71 млрд долларов, пишет газета Jakarta Globe. Она приводит данные Министерства рыболовства и морских дел: за 11 месяцев рыбный экспорт в Соединенные Штаты составил 2,15 млрд долларов, в Китай — 1,02 млрд долларов, в Японию — 678 млн долларов, в страны АСЕАН — 651 млн долларов и в Евросоюз – 357,12 млн долларов.

Отмечено, что значительная доля поставок в США пришлась на креветку, на ней было заработано 1,33 млрд долларов. По словам министра рыболовства Сакти Вахью Тренггоно, спрос на этот морепродукт в мире составил 30 млрд долларов. Поэтому в Индонезии надеются производить 2 млн тонн креветки к 2024 г. С этой целью в стране планируется создать 1 тыс. га современных креветочных прудов.

Главными объектами рыболовства республики министр назвал тунца, каракатицу, голубого краба-плавунца и осьминога. Говоря об аквакультуре, помимо креветки он обратил внимание на выращивание крабов и водорослей, сообщает корреспондент Fishnews.

Кроме того, Сакти Вахью Тренггоно рассказал о планах правительства по созданию сети деревень, занимающихся аквакультурой. По словам министра, в стране уже есть деревни, где выращивают пангасиуса и водоросли, а в будущем появятся и поселения, специализирующиеся на креветке.

По информации Jakarta Globe, в третьем квартале индонезийская рыбная отрасль произвела в совокупности 18,45 млн тонн продукции. Из них 5,97 млн тонн приходится на вылов в естественной среде и 5,57 млн тонн — на аквакультуру. Оставшиеся 6,9 млн тонн — это производство водорослей.

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