Геннадий Сюмаков: Главное в орудиях лова — качество и надежность

«Морское снабжение» уже 25 лет обеспечивает рыбаков необходимой продукцией и не понаслышке знает, какую большую роль на промысле играет качество орудий лова. О том, как компании удается развиваться и совершенствоваться в условиях кризиса, рассказал гендиректор Геннадий Сюмаков.

«Морское снабжение» — современное предприятие, занимающееся производством орудий лова с 1998 г. Материалы компания изготавливает самостоятельно, около 40% идет на собственное производство, оставшиеся 60% — организациям-коллегам и рыбакам для ремонтов на промысле.

Высокое качество продукции «Морского снабжения» обеспечивает передовое оборудование от ведущих мировых производителей — Sima (Италия), Roblon (Дания), Herzog (Германия), Amita (Япония). Несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, компания не останавливается на достигнутом и продолжает расширять свои мощности: вводит в эксплуатацию новые цеха, обновляет технику и расширяет номенклатуру.

«Надо развиваться, идти в ногу со временем. Трудности были и будут всегда. Просто надо уметь решать их по мере поступления. И у нас это получается», — подчеркнул Геннадий Сюмаков.

В последние годы все больше российских компаний переходят на товары отечественного производства, отметил собеседник Fishnews. Такую тенденцию он заметил еще до санкций.

«Клиент всегда идет за качеством, — отметил генеральный директор. — Потерять доверие очень легко, а завоевать обратно — ужасно сложно. Поэтому мы держим качество на высоте, — вся продукция обязательно проходит проверку в нашей лаборатории».

Компания удовлетворяет потребности всех своих заказчиков. Так, «Морское снабжение» успешно сотрудничает с рыбодобытчиками и аквафермерами, компаниями, изготавливающими орудия лова, с судостроительными и судоремонтными заводами, а также с автотранспортными, сельскохозяйственными предприятиями и строительными компаниями. Завести такую большую базу клиентов помог индивидуальный подход к каждому, считает Геннадий Сюмаков.

«Мы предлагаем клиенту то, что лучше всего подойдет под его запросы. И всегда учитываем пожелания, — рассказал он. — Кроме того, у нас достаточно широкая номенклатура, что позволяет отправить в одном заказе сразу несколько разных наименований. Это удобнее и логистически, и экономически».

В расширении географии клиентов важную роль играют профильные мероприятия. Последние пять лет «Морское снабжение» принимает активное участие в выставках в Санкт-Петербурге и в Москве. Этот год не стал исключением — компания будет ждать гостей и участников Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia на стенде L11 в павильоне F. Напомним, мероприятие пройдет в Северной столице с 27 по 29 сентября.

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